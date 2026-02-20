Элитная недвижимость и премиум-авто: СБУ объявила новое подозрение главному психиатру ВСУ Друзю в легализации почти $1 млн

Главный психиатр ВСУ подозревается в легализации средств из-за приобретения элитной недвижимости и авто премиумкласса, которые он оформлял на близких родственников.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безопасности Украины задокументировала новые эпизоды по делу главного психиатра Вооруженных Сил Украины, ранее разоблаченного на незаконном обогащении. Об этом сообщает СБУ.

Речь идет об Олеге Друзе.

По новым данным, подозреваемый легализовал средства из-за приобретения недвижимости и автомобилей премиумкласса, оформляя их на родственников. Среди активов, установленных следствием, квартира в новостройке на побережье Одессы, зарегистрированная на дочь, а также коттедж под Киевом, оформленный на пасынка.

Кроме того, на детей чиновника зарегистрировано три автомобиля BMW моделей X3, X5 и X7 2022-2024 годов выпуска.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины – легализация имущества, полученного преступным путем. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, его подозревают в незаконном обогащении более чем на 1 миллион долларов за время полномасштабной войны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.