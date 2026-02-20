Елітна нерухомість та преміум-авто: СБУ оголосила нову підозру головному психіатру ЗСУ Друзю у легалізації майже $1 млн

Головного психіатра ЗСУ підозрюють у легалізації коштів через придбання елітної нерухомості та авто преміумкласу, які він оформлював на близьких родичів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Служба безпеки України задокументувала нові епізоди у справі головного психіатра Збройних Сил України, якого раніше викрили на незаконному збагаченні. Про це повідомляє СБУ.

Мова йде про Олега Друзя.

За новими даними, підозрюваний легалізував кошти через придбання нерухомості та автомобілів преміумкласу, оформлюючи їх на родичів. Серед активів, встановлених слідством, — квартира в новобудові на узбережжі Одеси, зареєстрована на доньку, а також котедж під Києвом, оформлений на пасинка.

Крім того, на дітей посадовця зареєстровано три автомобілі BMW моделей X3, X5 та X7 2022–2024 років випуску.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, його підозрюють у незаконному збагаченні на понад 1 мільйон доларів за час повномасштабної війни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.