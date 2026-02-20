  1. В Украине

$10000 за выезд из Украины в составе футбольной команды: в Киеве задержали дельца

15:59, 20 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правоохранители задержали организатора схемы переправки военнообязанных.
$10000 за выезд из Украины в составе футбольной команды: в Киеве задержали дельца
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве задержали мужчину, который за 10 тысяч долларов предлагал схемы выезда из Украины в составе футбольной команды или пересечения границы пешком. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что 26-летнему жителю столицы сообщено о подозрении по факту организации незаконной переправки лиц призывного возраста через государственную границу Украины.

По данным следствия, подозреваемый предлагал два варианта выезда в Молдову. Первый — несколько дней подождать в приграничье человека, который покажет, как перейти границу пешком. Второй — оформиться в футбольную команду массажистом или на другую должность и таким образом выехать. В какую именно команду он предлагал трудоустроиться, мужчина не рассказывал, пытаясь давать клиенту как можно меньше деталей поездки. За такие услуги он брал 10 тысяч долларов.

«В итоге договорились о пешем пересечении границы вне пункта пропуска. В стоимость входили услуги по организации маршрута, переезд к границе, предоставление инструкций по пересечению границы и обеспечение беспрепятственного выезда с территории Украины», — заявили в прокуратуре.

Мужчину задержали в Киеве во время получения всей оговоренной суммы.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Устанавливается полный круг лиц, причастных к этой схеме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет поддержал законопроект об усилении ответственности за буллинг

Срок привлечения к ответственности за травлю предлагают увеличить с 3 месяцев до одного года.

Комитет рекомендует пересмотреть сроки дисциплинарного взыскания в рамках исключения «злостного неповиновения

Комитет обратил внимание, что новое дисциплинарное взыскание сроком до года может фактически приравниваться к лишению свободы.

Украина отклоняется от курса на евроинтеграцию: какие ещё проблемы скрывает новый Гражданский кодекс

Проект ГК Украины содержит положения, которые ставят под сомнение права ЛГБТ и противоречат уже сложившейся судебной практике.

22 банковских счета и скрытое авто: новые кейсы кандидатов в ВАКС

Третий день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

БП ВС рассмотрела дело судьи-конспиролога, который называл указы Президента «авторскими произведениями»

Судья обосновывал решения «божественным нормативным актом», ставил под сомнение полномочия органов власти и действительность законов Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]