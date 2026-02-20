$10000 за выезд из Украины в составе футбольной команды: в Киеве задержали дельца

Правоохранители задержали организатора схемы переправки военнообязанных.

В Киеве задержали мужчину, который за 10 тысяч долларов предлагал схемы выезда из Украины в составе футбольной команды или пересечения границы пешком. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Отмечается, что 26-летнему жителю столицы сообщено о подозрении по факту организации незаконной переправки лиц призывного возраста через государственную границу Украины.

По данным следствия, подозреваемый предлагал два варианта выезда в Молдову. Первый — несколько дней подождать в приграничье человека, который покажет, как перейти границу пешком. Второй — оформиться в футбольную команду массажистом или на другую должность и таким образом выехать. В какую именно команду он предлагал трудоустроиться, мужчина не рассказывал, пытаясь давать клиенту как можно меньше деталей поездки. За такие услуги он брал 10 тысяч долларов.

«В итоге договорились о пешем пересечении границы вне пункта пропуска. В стоимость входили услуги по организации маршрута, переезд к границе, предоставление инструкций по пересечению границы и обеспечение беспрепятственного выезда с территории Украины», — заявили в прокуратуре.

Мужчину задержали в Киеве во время получения всей оговоренной суммы.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Устанавливается полный круг лиц, причастных к этой схеме.

