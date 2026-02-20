  1. В Україні

$10000 за виїзд з України у складі футбольної команди: у Києві затримали ділка

15:59, 20 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правоохоронці затримали організатора схеми переправлення військовозобов’язаних.
$10000 за виїзд з України у складі футбольної команди: у Києві затримали ділка
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві затримали чоловіка, який за 10 тисяч доларів пропонував схеми виїзду з України у складі футбольної команди чи перетин кордону пішки. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зазначається, що 26-річному мешканцю столиці повідомлено про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України.

За даними слідства, підозрюваний пропонував два варіанти виїзду до Молдови. Перший – почекати кілька днів у прикордонні людину, яка покаже як перейти кордон пішли. Другий – оформитись у футбольну команду масажистом чи на іншу посаду, і в такий спосіб виїхати. До якої саме команди він пропонував працевлаштуватися, чоловік не розповідав, намагаючись давати клієнту якомога менше деталей поїздки. За такі послуги він брав 10 тисяч доларів

«Зрештою домовились про піший перетин кордону поза пунктом пропуску. У вартість входили послуги щодо організації маршруту, переїзд до кордону, надання інструкцій щодо перетину кордону та забезпечення безперешкодного залишення території України», - заявили у прокуратурі.

Затримали чоловіка у Києві під час отримання всієї обумовленої суми.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до цієї схеми.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет підтримав законопроект про посилення відповідальності за булінг

Строк притягнення до відповідальності за цькування  пропонують  збільшити з 3 місяців до одного року.

Комітет радить переглянути строки дисциплінарного стягнення у межах виключення «злісної непокори»

Комітет звернув увагу, що нове дисциплінарне стягнення до року може фактично прирівнюватися до позбавлення волі.

Україна відхиляється від курсу на євроінтеграцію: які ще проблеми приховує новий Цивільний кодекс

Проєкт ЦК України містить положення, що ставлять під сумнів права ЛГБТ та суперечать вже сформованій судовій практиці.

22 банківські рахунки та приховане авто: нові кейси кандидатів до ВАКС

Третій день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

ВП ВС розглянула справу судді-конспіролога, який називав укази Президента «авторськими творами»

Суддя обґрунтовував рішення «божественним нормативним актом», ставив під сумнів повноваження органів влади та чинність законів України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]