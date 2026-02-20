$10000 за виїзд з України у складі футбольної команди: у Києві затримали ділка

Правоохоронці затримали організатора схеми переправлення військовозобов’язаних.

У Києві затримали чоловіка, який за 10 тисяч доларів пропонував схеми виїзду з України у складі футбольної команди чи перетин кордону пішки. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Зазначається, що 26-річному мешканцю столиці повідомлено про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України.

За даними слідства, підозрюваний пропонував два варіанти виїзду до Молдови. Перший – почекати кілька днів у прикордонні людину, яка покаже як перейти кордон пішли. Другий – оформитись у футбольну команду масажистом чи на іншу посаду, і в такий спосіб виїхати. До якої саме команди він пропонував працевлаштуватися, чоловік не розповідав, намагаючись давати клієнту якомога менше деталей поїздки. За такі послуги він брав 10 тисяч доларів

«Зрештою домовились про піший перетин кордону поза пунктом пропуску. У вартість входили послуги щодо організації маршруту, переїзд до кордону, надання інструкцій щодо перетину кордону та забезпечення безперешкодного залишення території України», - заявили у прокуратурі.

Затримали чоловіка у Києві під час отримання всієї обумовленої суми.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до цієї схеми.

