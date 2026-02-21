Пешком через Карпаты в Румынию — разоблачили дельцов, которые переправляли уклонистов за границу
В Ивано-Франковской области правоохранители разоблачили организаторов схемы уклонения от мобилизации, которые переправляли военнообязанных пешком через Карпаты в Румынию. Об этом сообщило Управление СБУ в Ивано-Франковской области.
Отмечается, что к организации побега военнообязанных оказались причастны двое мужчин — жители Ивано-Франковской и Днепропетровской областей.
В частности, житель Днепропетровщины подбирал клиентов в разных регионах Украины, а сообщник из Ивано-Франковской области отвечал за их транспортировку к государственной границе.
Стоимость «услуги» составляла около 3 тысяч долларов с одного человека.
Правоохранители задокументировали, как организатор поездом сопровождал из Киева на Прикарпатье очередного «клиента», после чего организаторы на автомобиле доставили его в высокогорный Верховинский район.
В дальнейшем злоумышленники намеревались обеспечить уклониста туристическим снаряжением и отправиться в лесистую местность пешком к украинско-румынской границе.
Правоохранители задержали организаторов и их клиента после получения ими экипировки для переправки через горы.
Злоумышленникам сообщено о подозрении. Теперь им грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.