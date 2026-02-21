Пешком через Карпаты в Румынию — разоблачили дельцов, которые переправляли уклонистов за границу

Правоохранители заблокировали еще одну схему уклонения от мобилизации в Ивано-Франковской области.

В Ивано-Франковской области правоохранители разоблачили организаторов схемы уклонения от мобилизации, которые переправляли военнообязанных пешком через Карпаты в Румынию. Об этом сообщило Управление СБУ в Ивано-Франковской области.

Отмечается, что к организации побега военнообязанных оказались причастны двое мужчин — жители Ивано-Франковской и Днепропетровской областей.

В частности, житель Днепропетровщины подбирал клиентов в разных регионах Украины, а сообщник из Ивано-Франковской области отвечал за их транспортировку к государственной границе.

Стоимость «услуги» составляла около 3 тысяч долларов с одного человека.

Правоохранители задокументировали, как организатор поездом сопровождал из Киева на Прикарпатье очередного «клиента», после чего организаторы на автомобиле доставили его в высокогорный Верховинский район.

В дальнейшем злоумышленники намеревались обеспечить уклониста туристическим снаряжением и отправиться в лесистую местность пешком к украинско-румынской границе.

Правоохранители задержали организаторов и их клиента после получения ими экипировки для переправки через горы.

Злоумышленникам сообщено о подозрении. Теперь им грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

