Пішки через Карпати до Румунії — викрили ділків, які переправляли ухилятів за кордон

Правоохоронці заблокували ще одну схему ухилення від мобілізації на Івано-Франківщині.

На Івано-Франківщині правоохоронці викрили організаторів схеми ухилення від мобілізації, які переправляли військовозобов’язаних пішки через Карпати до Румунії. Про це повідомило Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Зазначається, що до організації втечі військовозобов’язаних виявилися причетними двоє чоловіків – мешканці Івано-Франківської та Дніпропетровської областей.

Зокрема, житель Дніпропетровщини підбирав клієнтів у різних регіонах України, а співучасник із Івано-Франківської області відповідав за їх транспортування до державного кордону.

Вартість «послуги» становила близько 3 тисяч доларів з однієї особи.

Правоохоронці задокументували, як організатор потягом супроводив із Києва на Прикарпаття чергового «клієнта», після чого організатори на авто доставили його до високогірного Верховинського району.

Надалі зловмисники мали намір забезпечити ухилянта туристичним спорядженням та вирушити в лісисту місцевість пішки до українсько-румунського кордону.

Правоохоронці затримали організаторів та їхнього клієнта після отримання ними екіпірування для переправлення через гори.

Зловмисникам повідомлено про підозру. Тепер їм загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

