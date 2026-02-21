  1. В Україні

Пішки через Карпати до Румунії — викрили ділків, які переправляли ухилятів за кордон

07:36, 21 лютого 2026
Правоохоронці заблокували ще одну схему ухилення від мобілізації на Івано-Франківщині.
Пішки через Карпати до Румунії — викрили ділків, які переправляли ухилятів за кордон
На Івано-Франківщині правоохоронці викрили організаторів схеми ухилення від мобілізації, які переправляли військовозобов’язаних пішки через Карпати до Румунії. Про це повідомило Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Зазначається, що до організації втечі військовозобов’язаних виявилися причетними двоє чоловіків – мешканці Івано-Франківської та Дніпропетровської областей.

Зокрема, житель Дніпропетровщини підбирав клієнтів у різних регіонах України, а співучасник із Івано-Франківської області відповідав за їх транспортування до державного кордону.

Вартість «послуги» становила близько 3 тисяч доларів з однієї особи.

Правоохоронці задокументували, як організатор потягом супроводив із Києва на Прикарпаття чергового «клієнта», після чого організатори на авто доставили його до високогірного Верховинського району.

Надалі зловмисники мали намір забезпечити ухилянта туристичним спорядженням та вирушити в лісисту місцевість пішки до українсько-румунського кордону.

Правоохоронці затримали організаторів та їхнього клієнта після отримання ними екіпірування для переправлення через гори. 

Зловмисникам повідомлено про підозру. Тепер їм загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ

Дефіцит кадрів і тисячі справ: Рада суддів показала реальний стан справ у судах

Навантаження на суди у 2025 році: відсутність підтримки кадрів загрожує єдності судової практики.

В Україні змінюють підхід до відстрочки від мобілізації для ще однієї категорії військових до 25 років

Новим законопроєктом пропонується надати право на відстрочку від мобілізації строком до 12 місяців для добровольців віком до 25 років.

Презумпція володіння у новому ЦК: посідачі зможуть судитися з власниками за майно

У ЦК вводиться поняття посідання і будь-яка особа, яка фактично контролює річ, вважається посідачем і може захищати своє володіння навіть від власника.

Комітет підтримав законопроект про посилення відповідальності за булінг

Строк притягнення до відповідальності за цькування  пропонують  збільшити з 3 місяців до одного року.

Комітет радить переглянути строки дисциплінарного стягнення у межах виключення «злісної непокори»

Комітет звернув увагу, що нове дисциплінарне стягнення до року може фактично прирівнюватися до позбавлення волі.

