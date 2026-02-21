Во Львове мужчина обругал таксиста во время минуты молчания: на него составили админпротокол

Мужчина с использованием нецензурной лексики накричал на таксиста из-за того, что тот остановился во время общенациональной минуты молчания.

Во Львове водитель накричал на таксиста, используя нецензурную лексику из-за того, что тот остановился во время минуты молчания. Мужчина требовал, чтобы таксист пропустил его. Об этом сообщили в полиции.

Случай произошел на улице Малоголосковской. В 9:00, когда объявили общенациональную минуту молчания в память о погибших в результате российской агрессии, 58-летний житель Тернопольщины остановил свой автомобиль.

В то же время 51-летний львовянин, двигавшийся сзади, начал сигналить и потребовать, чтобы водитель уехал. Используя брань, он заставлял таксиста уехать.

Прохожие, также остановившиеся для памяти, сделали мужчине замечания. После общения с полицейскими нарушитель извинился и объяснил, что не услышал сигнала о минуте молчания, а эмоционально отреагировал из-за того, что вез дочь в больницу.

Правоохранители составили на львовянина административный протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях – мелкое хулиганство.

