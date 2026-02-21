У Львові чоловік облаяв таксиста під час хвилини мовчання: на нього склали адмінпротокол
У Львові водій накричав на таксиста, використовуючи нецензурну лексику, через те, що той зупинився під час хвилини мовчання. Чоловік вимагав, щоб таксист пропустив його. Про це повідомили у поліції.
Випадок стався на вулиці Малоголосківській. О 9:00, коли оголосили загальнонаціональну хвилину мовчання на вшанування пам’яті загиблих внаслідок російської агресії, 58-річний мешканець Тернопільщини зупинив свій автомобіль.
Водночас 51-річний львів'янин, який рухався позаду, почав сигналити та вимагати, щоб водій поїхав. Використовуючи лайку, він змушував таксиста від'їхати.
Перехожі, які також зупинилися для вшанування пам’яті, зробили чоловікові зауваження. Після спілкування з поліцейськими порушник вибачився і пояснив, що не почув сигналу про хвилину мовчання, а емоційно відреагував через те, що віз доньку до лікарні.
Правоохоронці склали на львів'янина адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення — дрібне хуліганство.
