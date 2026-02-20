НАГС обновило онлайн-курс «Проведение классификации должностей государственной службы»

После успешного прохождения курса госслужащие получат сертификат объемом 0,2 кредита ЕКТС.

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы сообщило об обновлении онлайн-курса «Проведение классификации должностей государственной службы».

«В связи со вступлением в силу Методики проведения классификации должностей государственной службы, утвержденной приказом НАГС от 30 декабря 2025 года № 164-25, зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 12 января 2026 года за № 40/45434 (с изменениями), усовершенствована процедура проведения классификации должностей государственной службы и согласования ее результатов. В частности, внедрен коллегиальный подход к принятию решения, утверждение принципов классификации должностей, урегулирование порядка представления результатов классификации должностей, уточнение критериев согласования результатов классификации должностей и обнародование результатов классификации», — заявили в НАГС.

Онлайн-курс — это практический инструмент для тех, кто работает с классификацией должностей ежедневно: для HR-специалистов, аналитиков, руководителей структурных подразделений.

В шести модулях курса вы получите четкие ответы на ключевые вопросы:

Что такое классификация должностей и какие принципы ее формируют?

Кто отвечает за ее проведение?

Как провести заседание классификационного комитета?

Как определить классификационный код?

По каким критериям согласовываются результаты классификации?

«После успешного прохождения курса вы получите сертификат объемом 0,2 кредита ЕКТС», — сообщили в НАГС.

Онлайн-курс размещен на платформе Высшей школы публичного управления StudyiЯ по ссылке.

