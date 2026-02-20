  1. В Украине

НАГС обновило онлайн-курс «Проведение классификации должностей государственной службы»

16:52, 20 февраля 2026
После успешного прохождения курса госслужащие получат сертификат объемом 0,2 кредита ЕКТС.
Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы сообщило об обновлении онлайн-курса «Проведение классификации должностей государственной службы».

«В связи со вступлением в силу Методики проведения классификации должностей государственной службы, утвержденной приказом НАГС от 30 декабря 2025 года № 164-25, зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 12 января 2026 года за № 40/45434 (с изменениями), усовершенствована процедура проведения классификации должностей государственной службы и согласования ее результатов. В частности, внедрен коллегиальный подход к принятию решения, утверждение принципов классификации должностей, урегулирование порядка представления результатов классификации должностей, уточнение критериев согласования результатов классификации должностей и обнародование результатов классификации», — заявили в НАГС.

Онлайн-курс — это практический инструмент для тех, кто работает с классификацией должностей ежедневно: для HR-специалистов, аналитиков, руководителей структурных подразделений.

В шести модулях курса вы получите четкие ответы на ключевые вопросы:

  • Что такое классификация должностей и какие принципы ее формируют?
  • Кто отвечает за ее проведение?
  • Как провести заседание классификационного комитета?
  • Как определить классификационный код?
  • По каким критериям согласовываются результаты классификации?

«После успешного прохождения курса вы получите сертификат объемом 0,2 кредита ЕКТС», — сообщили в НАГС.

Онлайн-курс размещен на платформе Высшей школы публичного управления StudyiЯ по ссылке.

госслужащие госслужба НАДС

