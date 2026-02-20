НАДС оновило онлайн-курс «Проведення класифікації посад державної служби»

Після успішного проходження курсу держслужбовці отримають сертифікат обсягом 0,2 кредиту ЄКТС.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне агентство України з питань державної служби повідомило про оновлення онлайн-курсу «Проведення класифікації посад державної служби».

«У зв’язку з набранням чинності Методики проведення класифікації посад державної служби, затвердженої наказом НАДС від 30 грудня 2025 року № 164-25, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12 січня 2026 року за № 40/45434 (зі змінами), удосконалено процедуру проведення класифікації посад державної служби та погодження її результатів. Зокрема, запроваджено колегіальний підхід щодо прийняття рішення, затвердження принципів класифікації посад, унормування порядку подання результатів класифікації посад, уточнення критеріїв погодження результатів класифікації посад та оприлюднення результатів класифікації», - заявили у НАДС.

Онлайн-курс – це практичний інструмент для тих, хто працює з класифікацією посад щодня: для HR-фахівців, аналітиків, керівників структурних підрозділів.

У шести модулях курсу ви отримаєте чіткі відповіді на ключові запитання:

Що таке класифікація посад і які принципи її формують?

Хто відповідає за її проведення?

Як провести засідання класифікаційного комітету?

Як визначити класифікаційний код?

За якими критеріями погоджуються результати класифікації?

«Після успішного проходження курсу ви отримаєте сертифікат обсягом 0,2 кредиту ЄКТС», - повідомили у НАДС

Онлайн-курс розміщено на платформі Вищої школи публічного управління StudyiЯ за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.