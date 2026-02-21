  1. В Украине

Могут ли ТЦК накладывать несколько штрафов за одно и то же нарушение — ответ

15:51, 21 февраля 2026
Закон запрещает двойное наказание за один эпизод, однако каждая новая неявка или нарушение воинского учета считается отдельным основанием для взыскания.
Могут ли ТЦК накладывать несколько штрафов за одно и то же нарушение — ответ
В Украине растет количество вопросов относительно штрафов, которые накладывают территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Военнообязанные интересуются, могут ли ТЦК выписывать несколько взысканий подряд, что считается новым нарушением и как обжаловать постановление.

В Киевском областном ТЦК и СП разъяснили, как работает механизм административной ответственности за нарушение военно-учетных данных и допускает ли закон повторные штрафы за одно и то же нарушение.

Основанием для наложения взысканий являются нормы Кодекса Украины об административных правонарушениях, в частности статья 36, которая определяет пределы ответственности и запрещает двойное наказание за один эпизод правонарушения.

Согласно ст. 36 КУоАП:

Двойное наказание за один эпизод запрещено: за одно конкретное нарушение (например, необновление данных) ТЦК имеет право выписать только один штраф.

Каждая новая неявка по повестке — это новый штраф: уплата предыдущего взыскания НЕ ОСВОБОЖДАЕТ от ответственности за последующие нарушения учета.

На обжалование штрафа в суде есть 10 дней: срок исчисляется с момента вынесения постановления.

Суд не приостанавливает арест счетов автоматически: чтобы исполнительная служба не заблокировала средства во время судебного разбирательства, необходимо подавать отдельное ходатайство.

штраф / штрафы ТЦК мобилизация военнообязанный

