Чи можуть ТЦК накладати кілька штрафів за одне й те ж саме порушення — відповідь

Закон забороняє подвійне покарання за один епізод, однак кожна нова неявка або порушення військового обліку вважається окремою підставою для стягнення.

В Україні зростає кількість запитань щодо штрафів, які накладають територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Військовозобов’язані цікавляться, чи можуть ТЦК виписувати кілька стягнень поспіль, що вважається новим порушенням та як оскаржити постанову.

У Київському обласному ТЦК та СП роз’яснили, як працює механізм адміністративної відповідальності за порушення військово-облікових даних та чи допускає закон повторні штрафи за одне й те саме порушення.

Підставою для накладення стягнень є норми Кодекс України про адміністративні правопорушення, зокрема стаття 36, яка визначає межі відповідальності та забороняє подвійне покарання за один епізод правопорушення.

Згідно з ст. 36 КУпАП:

Подвійне покарання за один епізод заборонене: за одне конкретне порушення (наприклад, неоновлення даних) ТЦК має право виписати лише один штраф.

Кожна нова неявка за повісткою — це новий штраф: сплата попереднього стягнення не звільняє від відповідальності за наступні порушення обліку.

На оскарження штрафу в суді є 10 днів: термін рахується з моменту винесення постанови.

Суд не зупиняє арешт рахунків автоматично: щоб виконавча служба не заблокувала кошти під час суду, потрібно подавати окреме клопотання.

