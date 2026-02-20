Оплату за услуги поврежденного жилья начислять не будут – Комитет поддержал законопроект

Плата за услугу по управлению многоквартирным домом не будет начисляться пострадавшим потребителям.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг 20 февраля поддержал ко второму чтению проект Закона № 13155 об особенностях начисления платы за жилищно-коммунальные услуги в случае повреждения или уничтожения недвижимого имущества.

Документ предусматривает, что на период действия военного положения и в течение года после его прекращения или отмены плата за услугу по управлению многоквартирным домом не будет начисляться и не будет уплачиваться пострадавшими потребителями, если дом поврежден вследствие вооруженной агрессии РФ и его дальнейшая эксплуатация невозможна.

Законопроектом предусмотрено, что потребители не будут оплачивать услуги, которыми фактически не могут пользоваться.

Акт также предлагает четкий порядок отчетности для совладельцев многоквартирных домов — управляющие обязаны предоставлять регулярные отчеты и обеспечивать контроль за предоставленными услугами.

Отдельно законопроект разграничивает статус имущества — определяет, какие объекты считаются уничтоженными, а какие поврежденными, и какие правовые последствия это имеет для начисления платежей. Основанием для перерасчета или приостановления начислений станет официальное обследование и соответствующее уведомление.

В то же время предусмотрен механизм компенсации поставщикам услуг: возмещение расходов будет осуществляться за счет государственного бюджета, международной помощи и будущих репараций от РФ.

