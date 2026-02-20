Оплату за послуги пошкодженого житла не будуть нараховувати – Комітет підтримав законопроєкт

Плата за послугу з управління багатоквартирним будинком не буде нараховуватися постраждалим споживачам.

Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 20 лютого підтримав до другого читання проєкт Закону № 13155 щодо особливостей нарахування плати за житлово-комунальні послуги у разі пошкодження або знищення нерухомого майна.

Документ передбачає, що на період дії воєнного стану та протягом року після його припинення або скасування плата за послугу з управління багатоквартирним будинком не нараховуватиметься і не сплачуватиметься постраждалими споживачами, якщо будинок пошкоджений унаслідок збройної агресії РФ і його подальша експлуатація є неможливою.

Законопроєктом передбачено, що споживачі не сплачуватимуть за послуги, якими фактично не можуть користуватися.

Актом також пропонується чіткий порядок звітування для співвласників багатоквартирних будинків — управителі зобов’язані надавати регулярні звіти та забезпечувати контроль за наданими послугами.

Окремо законопроєкт розмежовує статус майна — визначає, які об’єкти вважаються знищеними, а які пошкодженими, та які правові наслідки це має для нарахування платежів. Підставою для перерахунку або зупинення нарахувань стане офіційне обстеження та відповідне повідомлення.

Водночас передбачено механізм компенсації надавачам послуг: відшкодування витрат здійснюватиметься за рахунок державного бюджету, міжнародної допомоги та майбутніх репарацій від РФ.

