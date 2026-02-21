НАЗК пояснило, как декларировать ценную вещь, которая является подарком: антиквариат, картины, украшения

Если субъекту декларирования, члену его семьи было подарено ценное движимое имущество, его следует отражать в декларации.

Фото: antiquary.od.ua

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции напомнило, как декларировать ценную вещь, которая является подарком.

Если субъекту декларирования, члену его семьи было подарено ценное движимое имущество (например, антиквариат, картина, украшение и т.п., кроме денег), то его следует отражать:

в разделе 5 «Ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)» декларации — если стоимость имущества, полученного субъектом декларирования или членом его семьи, превышает 100 ПМ,

а также:

в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации — если стоимость подарка, полученного субъектом декларирования или членом его семьи, превышает 5 ПМ,

в разделе 14 «Расходы и правочины субъекта декларирования» декларации — если подарок получен именно субъектом декларирования и предмет правочина превышает 50 ПМ.

Аналогичный подход применяется и к любому другому имуществу, которое является подарком. Например, подарки в виде ценных бумаг или транспортного средства дополнительно декларируются в разделах 7 «Ценные бумаги» и 6 «Транспортные средства» соответственно.

В разделе 5 «Ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)» объект указывается в случае, если он:

находится у субъекта декларирования, члена его семьи на праве собственности по состоянию на последний день отчетного периода

или

находился во владении или пользовании субъекта декларирования, члена его семьи в течение не менее половины дней отчетного периода или по состоянию на последний день отчетного периода (при условии, что право владения или пользования возникло не менее чем за 30 календарных дней, предшествовавших последнему дню отчетного периода) (дополнительно см. ответ на вопрос 73 этих Разъяснений).

В разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации стоимость подарка указывается, если он получен в течение отчетного периода, независимо от того, осталось ли это имущество в собственности субъекта декларирования (члена его семьи) по состоянию на последний день отчетного периода и независимо от срока владения или пользования объектом в течение отчетного периода.

