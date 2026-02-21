  1. В Україні

НАЗК пояснило, як декларувати цінну річ, що є подарунком: антикваріат, картини, прикраси

07:00, 21 лютого 2026
Якщо суб’єкту декларування, члену його сім’ї було подаровано цінне рухоме майно, то його слід відображати у декларації.
Фото: antiquary.od.ua
Національне агентство з питань запобігання корупції нагадало, як декларувати цінну річ, що є подарунком.

Якщо суб’єкту декларування, члену його сім’ї було подаровано цінне рухоме майно (наприклад, антикваріат, картину, прикрасу тощо, крім грошей), то його слід відображати:

у розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» декларації – якщо вартість майна, отриманого суб’єктом декларування або членом його сім’ї, перевищує 100 ПМ,

а також:

у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації – якщо вартість подарунка, отриманого суб’єктом декларування або членом його сім’ї, перевищує 5 ПМ,

 у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації – якщо подарунок отримано саме суб’єктом декларування і предмет правочину перевищує 50 ПМ.

Аналогічний підхід застосовується і щодо будь-якого іншого майна, яке є подарунком. Наприклад, подарунки у вигляді цінних паперів або транспортного засобу додатково декларуються у розділах 7 «Цінні папери» та 6 «Транспортні засоби» відповідно.

У розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» об’єкт зазначається у разі, якщо він:

перебуває у суб’єкта декларування, члена його сім’ї на праві власності станом на останній день звітного періоду

або

перебував у володінні чи користуванні суб’єкта декларування, члена його сім’ї протягом не менше половини днів звітного періоду або станом на останній день звітного періоду (за умови, що право володіння або користування виникло не менше ніж за 30 календарних днів, що передували останньому дню звітного періоду) (додатково див. відповідь на запитання 73 цих Роз’яснень).

У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації вартість подарунка зазначається, якщо його отримано протягом звітного періоду, незалежно від того, чи залишилося це майно у власності суб’єкта декларування (члена його сім’ї) станом на останній день звітного періоду та незалежно від строку володіння чи користування об’єктом упродовж звітного періоду.

декларація НАЗК декларування електронна декларація

