  1. В Украине

В Мироновской общине создадут модульный жилой городок для ВПЛ с трудоустройством

20:49, 20 февраля 2026
Пилотный проект предусматривает до 200 домов и рабочие места для жителей.
В Мироновской общине создадут модульный жилой городок для ВПЛ с трудоустройством
Фото: MinDevUA
Министерство развития общин и территорий, Киевская областная военная администрация, Мироновский городской совет и Благотворительный фонд «МХП – Громаде» подписали Меморандум о реализации пилотного проекта по созданию модульного жилого городка для внутренне перемещенных лиц с возможностью дальнейшего трудоустройства жителей. Документ подписали вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник, городской голова Мироновской общины Дмитрий Жукотанский и председатель Наблюдательного совета БФ «МХП – Громаде» Юрий Мельник. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

По словам Алексея Кулебы, городок предусматривает строительство до 200 современных модульных домов с необходимой инфраструктурой и рабочими местами для жителей. Проект направлен не на временное размещение, а на интеграцию ВПЛ в общину. Параллельно реализуются подобные инициативы в Белой Церкви, Гоще, Каменском и на Закарпатье. Всего в работе около 30 проектов, которые обеспечат жильем ориентировочно 40 тысяч человек.

Модульный городок построят в городе Мироновка на земельном участке площадью 12 гектаров. Первые жители смогут заселиться уже в 2026 году. Кроме жилья, проект предусматривает трудоустройство жителей в экономическом и коммунальном секторах общины.

В ведомстве отметили, что концепция городка включает автономную инфраструктуру, повышенные стандарты безопасности по формату «Citadel», безбарьерную среду, зоны отдыха и досуга («Urban park») и современную связь с покрытием 5G.

Финансирование будет осуществляться по смешанной модели — за счет государственного, областного и местного бюджетов, а также при поддержке частных партнеров, доноров и благотворителей.

Киевская область ВПЛ

