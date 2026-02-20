  1. В Україні

У Миронівській громаді створять модульне житлове містечко для ВПО з працевлаштуванням

20:49, 20 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пілотний проєкт передбачає до 200 будинків та робочі місця для мешканців.
У Миронівській громаді створять модульне житлове містечко для ВПО з працевлаштуванням
Фото: MinDevUA
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство розвитку громад та територій, Київська обласна військова адміністрація, Миронівська міська рада та Благодійний фонд «МХП – Громаді» підписали Меморандум про реалізацію пілотного проєкту зі створення модульного житлового містечка для внутрішньо переміщених осіб із можливістю подальшого працевлаштування мешканців. Документ підписали Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, міський голова Миронівської громади Дмитро Жукотанський та голова Наглядової ради БФ «МХП – Громаді» Юрій Мельник. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами Олексія Кулеби, містечко передбачає будівництво до 200 сучасних модульних будинків із необхідною інфраструктурою та робочими місцями для мешканців. Проєкт спрямований не на тимчасове розміщення, а на інтеграцію ВПО у громаду. Паралельно реалізуються подібні ініціативи у Білій Церкві, Гощі, Кам’янському та на Закарпатті. Загалом у роботі близько 30 проєктів, які забезпечать житлом орієнтовно 40 тисяч осіб.

Модульне містечко зведуть у місті Миронівка на земельній ділянці площею 12 гектарів. Перші мешканці зможуть заселитися вже у 2026 році. Крім житла, проєкт передбачає працевлаштування мешканців у економічних та комунальних секторах громади.

У відомстві зазначили, що концепція містечка включає автономну інфраструктуру, підвищені стандарти безпеки за форматом «Citadel», безбар’єрне середовище, зони відпочинку та дозвілля («Urban park») та сучасний зв’язок із покриттям 5G.

Фінансування здійснюватиметься за змішаною моделлю — коштом державного, обласного та місцевого бюджетів, а також за підтримки приватних партнерів, донорів і благодійників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київська область ВПО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет підтримав законопроект про посилення відповідальності за булінг

Строк притягнення до відповідальності за цькування  пропонують  збільшити з 3 місяців до одного року.

Комітет радить переглянути строки дисциплінарного стягнення у межах виключення «злісної непокори»

Комітет звернув увагу, що нове дисциплінарне стягнення до року може фактично прирівнюватися до позбавлення волі.

Україна відхиляється від курсу на євроінтеграцію: які ще проблеми приховує новий Цивільний кодекс

Проєкт ЦК України містить положення, що ставлять під сумнів права ЛГБТ та суперечать вже сформованій судовій практиці.

22 банківські рахунки та приховане авто: нові кейси кандидатів до ВАКС

Третій день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

ВП ВС розглянула справу судді-конспіролога, який називав укази Президента «авторськими творами»

Суддя обґрунтовував рішення «божественним нормативним актом», ставив під сумнів повноваження органів влади та чинність законів України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]