У Миронівській громаді створять модульне житлове містечко для ВПО з працевлаштуванням

Пілотний проєкт передбачає до 200 будинків та робочі місця для мешканців.

Фото: MinDevUA

Міністерство розвитку громад та територій, Київська обласна військова адміністрація, Миронівська міська рада та Благодійний фонд «МХП – Громаді» підписали Меморандум про реалізацію пілотного проєкту зі створення модульного житлового містечка для внутрішньо переміщених осіб із можливістю подальшого працевлаштування мешканців. Документ підписали Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, міський голова Миронівської громади Дмитро Жукотанський та голова Наглядової ради БФ «МХП – Громаді» Юрій Мельник. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій.

За словами Олексія Кулеби, містечко передбачає будівництво до 200 сучасних модульних будинків із необхідною інфраструктурою та робочими місцями для мешканців. Проєкт спрямований не на тимчасове розміщення, а на інтеграцію ВПО у громаду. Паралельно реалізуються подібні ініціативи у Білій Церкві, Гощі, Кам’янському та на Закарпатті. Загалом у роботі близько 30 проєктів, які забезпечать житлом орієнтовно 40 тисяч осіб.

Модульне містечко зведуть у місті Миронівка на земельній ділянці площею 12 гектарів. Перші мешканці зможуть заселитися вже у 2026 році. Крім житла, проєкт передбачає працевлаштування мешканців у економічних та комунальних секторах громади.

У відомстві зазначили, що концепція містечка включає автономну інфраструктуру, підвищені стандарти безпеки за форматом «Citadel», безбар’єрне середовище, зони відпочинку та дозвілля («Urban park») та сучасний зв’язок із покриттям 5G.

Фінансування здійснюватиметься за змішаною моделлю — коштом державного, обласного та місцевого бюджетів, а також за підтримки приватних партнерів, донорів і благодійників.

