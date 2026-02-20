Прогул более трех часов – может ли работодатель уволить работника

Для законности увольнения за прогул необходимо составить акт об отсутствии, выяснить причины и получить письменные объяснения работника в соответствии с КЗоТ Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор в случае прогула без уважительных причин, если работник отсутствует на работе более трех часов в течение рабочего дня, сообщили в Инспекции по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

Прогул определяют как:

отсутствие на работе в течение всего рабочего дня;

отсутствие более трех часов непрерывно или суммарно в течение дня без уважительных причин.

В то же время пребывание на территории предприятия и выполнение служебных обязанностей не считается прогулом, даже если работник не находится на фиксированном рабочем месте.

Как правильно зафиксировать прогул

Работодатель должен:

составить акт об отсутствии работника в день неявки, указав конкретное время и подписав как минимум двумя лицами;

выяснить причины отсутствия посредством звонка, сообщения в мессенджерах, электронной почты, заказного письма или личного посещения;

получить письменные объяснения работника в соответствии со статьей 149 КЗоТ Украины.

Уважительные причины отсутствия

Закон не содержит исчерпывающего перечня, поэтому каждую ситуацию оценивает суд. К уважительным причинам могут относиться: стихийные бедствия, транспортные аварии, выполнение гражданского долга, внезапное заболевание, уход за больным членом семьи, отсутствие с разрешения руководителя, угроза жизни из-за обстрелов и другие объективные обстоятельства. Главный критерий — отсутствие вины работника.

Сроки применения дисциплинарного взыскания

Согласно статье 148 КЗоТ Украины, взыскание применяется не позднее одного месяца со дня выявления проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения.

Вывод

Для законности увольнения по пункту 4 статьи 40 КЗоТ Украины работодатель должен:

надлежащим образом зафиксировать факт отсутствия;

выяснить причины;

получить письменные объяснения;

соблюсти сроки применения дисциплинарного взыскания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.