Прогул более трех часов – может ли работодатель уволить работника
Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор в случае прогула без уважительных причин, если работник отсутствует на работе более трех часов в течение рабочего дня, сообщили в Инспекции по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.
Прогул определяют как:
- отсутствие на работе в течение всего рабочего дня;
- отсутствие более трех часов непрерывно или суммарно в течение дня без уважительных причин.
В то же время пребывание на территории предприятия и выполнение служебных обязанностей не считается прогулом, даже если работник не находится на фиксированном рабочем месте.
Как правильно зафиксировать прогул
Работодатель должен:
- составить акт об отсутствии работника в день неявки, указав конкретное время и подписав как минимум двумя лицами;
- выяснить причины отсутствия посредством звонка, сообщения в мессенджерах, электронной почты, заказного письма или личного посещения;
- получить письменные объяснения работника в соответствии со статьей 149 КЗоТ Украины.
Уважительные причины отсутствия
Закон не содержит исчерпывающего перечня, поэтому каждую ситуацию оценивает суд. К уважительным причинам могут относиться: стихийные бедствия, транспортные аварии, выполнение гражданского долга, внезапное заболевание, уход за больным членом семьи, отсутствие с разрешения руководителя, угроза жизни из-за обстрелов и другие объективные обстоятельства. Главный критерий — отсутствие вины работника.
Сроки применения дисциплинарного взыскания
Согласно статье 148 КЗоТ Украины, взыскание применяется не позднее одного месяца со дня выявления проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения.
Вывод
Для законности увольнения по пункту 4 статьи 40 КЗоТ Украины работодатель должен:
- надлежащим образом зафиксировать факт отсутствия;
- выяснить причины;
- получить письменные объяснения;
- соблюсти сроки применения дисциплинарного взыскания.
