  1. В Украине

Прогул более трех часов – может ли работодатель уволить работника

21:50, 20 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Для законности увольнения за прогул необходимо составить акт об отсутствии, выяснить причины и получить письменные объяснения работника в соответствии с КЗоТ Украины.
Прогул более трех часов – может ли работодатель уволить работника
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор в случае прогула без уважительных причин, если работник отсутствует на работе более трех часов в течение рабочего дня, сообщили в Инспекции по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Прогул определяют как:

  • отсутствие на работе в течение всего рабочего дня;
  • отсутствие более трех часов непрерывно или суммарно в течение дня без уважительных причин.

В то же время пребывание на территории предприятия и выполнение служебных обязанностей не считается прогулом, даже если работник не находится на фиксированном рабочем месте.

Как правильно зафиксировать прогул

Работодатель должен:

  • составить акт об отсутствии работника в день неявки, указав конкретное время и подписав как минимум двумя лицами;
  • выяснить причины отсутствия посредством звонка, сообщения в мессенджерах, электронной почты, заказного письма или личного посещения;
  • получить письменные объяснения работника в соответствии со статьей 149 КЗоТ Украины.

Уважительные причины отсутствия

Закон не содержит исчерпывающего перечня, поэтому каждую ситуацию оценивает суд. К уважительным причинам могут относиться: стихийные бедствия, транспортные аварии, выполнение гражданского долга, внезапное заболевание, уход за больным членом семьи, отсутствие с разрешения руководителя, угроза жизни из-за обстрелов и другие объективные обстоятельства. Главный критерий — отсутствие вины работника.

Сроки применения дисциплинарного взыскания

Согласно статье 148 КЗоТ Украины, взыскание применяется не позднее одного месяца со дня выявления проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения.

Вывод

Для законности увольнения по пункту 4 статьи 40 КЗоТ Украины работодатель должен:

  • надлежащим образом зафиксировать факт отсутствия;
  • выяснить причины;
  • получить письменные объяснения;
  • соблюсти сроки применения дисциплинарного взыскания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

увольнение

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет поддержал законопроект об усилении ответственности за буллинг

Срок привлечения к ответственности за травлю предлагают увеличить с 3 месяцев до одного года.

Комитет рекомендует пересмотреть сроки дисциплинарного взыскания в рамках исключения «злостного неповиновения

Комитет обратил внимание, что новое дисциплинарное взыскание сроком до года может фактически приравниваться к лишению свободы.

Украина отклоняется от курса на евроинтеграцию: какие ещё проблемы скрывает новый Гражданский кодекс

Проект ГК Украины содержит положения, которые ставят под сомнение права ЛГБТ и противоречат уже сложившейся судебной практике.

22 банковских счета и скрытое авто: новые кейсы кандидатов в ВАКС

Третий день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

БП ВС рассмотрела дело судьи-конспиролога, который называл указы Президента «авторскими произведениями»

Судья обосновывал решения «божественным нормативным актом», ставил под сомнение полномочия органов власти и действительность законов Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]