Прогул більше трьох годин – чи може роботодавець звільнити працівника

21:50, 20 лютого 2026
Для законності звільнення за прогул необхідно скласти акт про відсутність, з’ясувати причини та отримати письмові пояснення працівника відповідно до КЗпП України.
Прогул більше трьох годин – чи може роботодавець звільнити працівника
Роботодавець має право розірвати трудовий договір у разі прогулу без поважних причин, якщо працівник відсутній на роботі більше трьох годин протягом робочого дня, повідомили в Інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

Прогул визначають як:

  • відсутність на роботі протягом усього робочого дня;
  • відсутність більше трьох годин безперервно або сумарно протягом дня без поважних причин.

Водночас перебування на території підприємства та виконання службових обов’язків не вважається прогулом, навіть якщо працівник не перебуває на фіксованому робочому місці.

Як правильно зафіксувати прогул

Роботодавець повинен:

  • скласти акт про відсутність працівника в день нез’явлення, зазначивши конкретний час і підписавши щонайменше двома особами;
  • з’ясувати причини відсутності шляхом дзвінка, повідомлення у месенджери, електронної пошти, рекомендованого листа або особистого відвідування;
  • отримати письмові пояснення працівника відповідно до статті 149 КЗпП України.

Поважні причини відсутності

Закон не містить вичерпного переліку, тому кожну ситуацію оцінює суд. До поважних причин можуть належати: стихійні лиха, транспортні аварії, виконання громадянського обов’язку, раптове захворювання, догляд за хворим членом сім’ї, відсутність із дозволу керівника, загроза життю через обстріли та інші об’єктивні обставини. Головний критерій — відсутність вини працівника.

Строки застосування дисциплінарного стягнення

Згідно зі статтею 148 КЗпП України, стягнення застосовується не пізніше одного місяця з дня виявлення проступку та не пізніше шести місяців з дня його вчинення.

Висновок
Для законності звільнення за пунктом 4 статті 40 КЗпП України роботодавець має:

  • належно зафіксувати факт відсутності;
  • з’ясувати причини;
  • отримати письмові пояснення;
  • дотриматися строків застосування дисциплінарного стягнення.

Стрічка новин

