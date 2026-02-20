  1. В Украине

Государственный аграрный реестр перешел в полную собственность государства

21:57, 20 февраля 2026
20 февраля система была передана государству вместе с имущественными правами интеллектуальной собственности.
Государственный аграрный реестр (ГАР) официально перешел в полную государственную собственность. 20 февраля 2026 года состоялась техническая передача системы Министерству экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Отныне государство владеет реестром вместе со всеми имущественными правами интеллектуальной собственности и отвечает за его дальнейшее развитие, интеграцию в национальные системы управления и полное администрирование. Об этом сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

В мероприятии приняли участие министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев, его заместитель Денис Башлык, посол ЕС в Украине Катарина Матернова, руководитель Всемирного банка в Украине Боб Саум, глава офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Украине Шахноза Муминова, а также представители международных партнеров и профильных подразделений министерства.

По словам Алексея Соболева, передача ГЗК в государственную собственность свидетельствует об институциональной способности Украины не только привлекать международную поддержку, но и самостоятельно управлять современными цифровыми инструментами развития.

В настоящее время реестр объединяет более 200 тысяч пользователей и охватывает около 20 миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий. Через систему реализовано более 70 программ поддержки, в рамках которых распределено более 35 миллиардов гривен помощи. ДАР также определено важной составляющей евроинтеграции: в соответствии с Планом Украины для Ukraine Facility, более 80% помощи аграрному сектору должно предоставляться именно через этот инструмент. 

земля

