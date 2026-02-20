Державний аграрний реєстр перейшов у повну власність держави

20 лютого система була передана державі разом із майновими правами інтелектуальної власності.

Державний аграрний реєстр (ДАР) офіційно перейшов у повну державну власність. 20 лютого 2026 року відбулася технічна передача системи Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства України. Відтепер держава володіє реєстром разом із усіма майновими правами інтелектуальної власності та відповідає за його подальший розвиток, інтеграцію до національних систем управління і повне адміністрування. Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України.

У заході взяли участь міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв, його заступник Денис Башлик, посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, керівник Світового банку в Україні Боб Саум, очільниця офісу Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) в Україні Шахноза Мумінова, а також представники міжнародних партнерів і профільних підрозділів міністерства.

За словами Олексія Соболєва, передача ДАР у державну власність свідчить про інституційну спроможність України не лише залучати міжнародну підтримку, а й самостійно управляти сучасними цифровими інструментами розвитку.

Наразі реєстр об’єднує понад 200 тисяч користувачів і охоплює близько 20 мільйонів гектарів сільськогосподарських угідь. Через систему реалізовано понад 70 програм підтримки, в межах яких розподілено більш як 35 мільярдів гривень допомоги. ДАР також визначено важливою складовою євроінтеграції: відповідно до Плану України для Ukraine Facility, понад 80% допомоги аграрному сектору має надаватися саме через цей інструмент.

