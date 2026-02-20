  1. В Україні

Державний аграрний реєстр перейшов у повну власність держави

21:57, 20 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
20 лютого система була передана державі разом із майновими правами інтелектуальної власності.
Державний аграрний реєстр перейшов у повну власність держави
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державний аграрний реєстр (ДАР) офіційно перейшов у повну державну власність. 20 лютого 2026 року відбулася технічна передача системи Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства України. Відтепер держава володіє реєстром разом із усіма майновими правами інтелектуальної власності та відповідає за його подальший розвиток, інтеграцію до національних систем управління і повне адміністрування. Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У заході взяли участь міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв, його заступник Денис Башлик, посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, керівник Світового банку в Україні Боб Саум, очільниця офісу Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) в Україні Шахноза Мумінова, а також представники міжнародних партнерів і профільних підрозділів міністерства.

За словами Олексія Соболєва, передача ДАР у державну власність свідчить про інституційну спроможність України не лише залучати міжнародну підтримку, а й самостійно управляти сучасними цифровими інструментами розвитку.

Наразі реєстр об’єднує понад 200 тисяч користувачів і охоплює близько 20 мільйонів гектарів сільськогосподарських угідь. Через систему реалізовано понад 70 програм підтримки, в межах яких розподілено більш як 35 мільярдів гривень допомоги. ДАР також визначено важливою складовою євроінтеграції: відповідно до Плану України для Ukraine Facility, понад 80% допомоги аграрному сектору має надаватися саме через цей інструмент. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

земля

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет підтримав законопроект про посилення відповідальності за булінг

Строк притягнення до відповідальності за цькування  пропонують  збільшити з 3 місяців до одного року.

Комітет радить переглянути строки дисциплінарного стягнення у межах виключення «злісної непокори»

Комітет звернув увагу, що нове дисциплінарне стягнення до року може фактично прирівнюватися до позбавлення волі.

Україна відхиляється від курсу на євроінтеграцію: які ще проблеми приховує новий Цивільний кодекс

Проєкт ЦК України містить положення, що ставлять під сумнів права ЛГБТ та суперечать вже сформованій судовій практиці.

22 банківські рахунки та приховане авто: нові кейси кандидатів до ВАКС

Третій день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

ВП ВС розглянула справу судді-конспіролога, який називав укази Президента «авторськими творами»

Суддя обґрунтовував рішення «божественним нормативним актом», ставив під сумнів повноваження органів влади та чинність законів України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]