  1. В Украине

Мирный сценарий может включать ускоренное вступление Украины в Евросоюз, — Die Welt

08:12, 21 февраля 2026
В Брюсселе считают, что украинскому руководству понадобится серьезный аргумент, чтобы убедить общество принять возможные уступки.
Фото: vechirniy.kyiv.ua
В странах ЕС обсуждают возможные параметры будущего мирного соглашения по войне в Украине. Один из вариантов — ускоренный процесс вступления страны в Европейский Союз с дополнительными гарантиями безопасности, пишет издание Die Welt.

Отмечается, что в настоящее время обсуждается сценарий, при котором Украина может пойти на территориальные уступки в рамках потенциального мирного урегулирования. Взамен страна может получить перспективу ускоренного вступления в ЕС в ближайшие годы.

По оценкам европейских чиновников, США, которые выступают посредником в переговорах, продвигают модель, согласно которой Киев получает гарантии безопасности и политическую поддержку, тогда как Россия может сохранить контроль над значительной частью Донбасса.

В Брюсселе считают, что украинскому руководству понадобится серьезный аргумент, чтобы убедить общество принять возможные уступки. Одним из таких факторов может стать ускоренный процесс вступления в ЕС.

В политических обсуждениях фигурирует ориентир 2027 года как потенциальная дата членства. Однако ряд источников считают этот срок маловероятным и называют более реалистичным период между 2028 и 2030 годами.

Кроме того, процедуры расширения требуют выполнения большого количества условий. Речь идет о реформах, борьбе с коррупцией и укреплении принципов верховенства права.

Политики подчеркивают, что любое политическое решение должно учитывать действующие правила вступления, а также готовность стран ЕС поддержать такой шаг. Поэтому окончательные параметры возможного соглашения остаются предметом переговоров.

россия Украина война

