Мирний сценарій може включати прискорений вступ України до Євросоюзу, — Die Welt

08:12, 21 лютого 2026
У Брюсселі вважають, що українському керівництву знадобиться серйозний аргумент, щоб переконати суспільство прийняти можливі поступки.
Фото: vechirniy.kyiv.ua
У країнах ЄС обговорюють можливі параметри майбутньої мирної угоди щодо війни в Україні. Один із варіантів - прискорений процес вступу країни до Європейського Союзу з додатковими гарантіями безпеки, пише видання Die Welt.

Зазначається, що наразі обговорюється сценарій, за якого Україна може піти на територіальні поступки в рамках потенційного мирного врегулювання. Натомість країна може отримати перспективу прискореного вступу до ЄС в найближчі роки.

За оцінками європейських чиновників, США, які виступають посередником у переговорах, просувають модель, згідно з якою Київ отримує гарантії безпеки і політичну підтримку, тоді як Росія може зберегти контроль над значною частиною Донбасу.

У Брюсселі вважають, що українському керівництву знадобиться серйозний аргумент, щоб переконати суспільство прийняти можливі поступки. Одним із таких факторів може стати прискорений процес вступу до ЄС.

В політичних обговореннях фігурує орієнтир 2027 року як потенційна дата членства. Але низка джерел вважають цей термін малоймовірним і називають більш реалістичним період між 2028 і 2030 роками.

Крім того, процедури розширення вимагають виконання великої кількості умов. Йдеться про реформи, боротьбу з корупцією та зміцнення принципів верховенства права.

Політики наголошують, що будь-яке політичне рішення має враховувати наявні правила вступу, а також готовність країн ЄС підтримати такий крок. Тому остаточні параметри можливої угоди залишаються предметом переговорів.

