«Киевтеплоэнерго» не начислило киевлянам плату за отопление за январь

Киевлянам разъяснили изменения в платежках за отопление за январь.

КП «Киевтеплоэнерго» в платежках за январь 2026 года не начисляло плату за централизованное отопление для населения за период его отсутствия из-за российских обстрелов РФ. Об этом сообщили в КП.

В компании напомнили, что из-за массированных вражеских обстрелов объекты критической инфраструктуры Киева получили серьезные повреждения. Это вызвало нарушения в работе системы теплоснабжения города.

На период ликвидации аварийных ситуаций коммунальные службы были вынуждены временно приостановить предоставление услуги отопления и горячего водоснабжения для большого количества жителей столицы.

«Учитывая это, «Киевтеплоэнерго» не начисляло плату за отопление в платежках, которые киевляне получили в феврале. Плату за часть января добавят в платежки за февраль, которые поступят в марте. Начисления будут касаться только того периода января, когда отопление предоставлялось бесперебойно и в полном объеме — с начала месяца до первой атаки, нарушившей работу системы теплоснабжения», — говорится в заявлении.

В феврале счета-уведомления доставили потребителям с некоторой задержкой из-за необходимости нормативно-правового урегулирования процедуры.

В настоящее время все форматы платежных документов, в частности бумажные версии, доступны потребителям для оплаты.

Также в компании обратили внимание жителей домов, которые находятся в зоне обслуживания «Киевтеплоэнерго», но не имеют с ним прямых договоров на предоставление услуг (например, ОСМД, частная обслуживающая компания и т. п.) и которым поставляется тепловая энергия: часть домов получила начисления за остаток потребленной в декабре тепловой энергии. Начисления за январь для таких жилых домов отсутствуют для тарифной категории «Население».

Жителям столицы, которые все же оплатили отопление в счете за январь, например через автоматический платеж или как оплату за предыдущие периоды, уплаченная сумма перейдет в переплату.

