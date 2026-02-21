  1. В Україні

«Київтеплоенерго» не нараховувало киянам плату за опалення за січень

08:30, 21 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Киянам роз'яснили зміни у платіжках за опалення за січень.
«Київтеплоенерго» не нараховувало киянам плату за опалення за січень
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

КП «Київтеплоенерго» у платіжках за січень 2026 року не нараховувало плату за централізоване опалення для населення за період його відсутності через російські обстріли РФ. Про це повідомили в КП.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У компанії нагадали, що через масовані ворожі обстріли об'єкти критичної інфраструктури Києва зазнали серйозних пошкоджень. Це спричинило порушення в роботі системи теплопостачання міста.

На період ліквідації аварійних ситуацій комунальні служби змушені були тимчасово призупинити надання послуги опалення та гарячого водопостачання для великої кількості мешканців столиці.

«Враховуючи це, «Київтеплоенерго» не нараховувало плату за опалення в платіжках, які кияни отримали у лютому. Плату за частину січня додадуть у платіжки за лютий, які надійдуть у березні. Нарахування стосуватимуться лише того періоду січня, коли опалення надавалося безперебійно і в повному обсязі – від початку місяця до першої атаки, що порушила роботу системи теплопостачання», - йдеться у заяві.

У лютому рахунки-повідомлення доставили споживачам з деякою затримкою через необхідність нормативно-правового врегулювання процедури.

Наразі всі формати платіжних документів, зокрема паперові версії, доступні споживачам для оплати.

Також у компанії звернули увагу мешканців будинків, які знаходяться в зоні обслуговування «Київтеплоенерго», але не мають із ним прямих договорів щодо надання послуг (наприклад, ОСББ, приватна обслуговуюча компанія тощо) і яким постачається теплова енергія: частина будинків отримала нарахування за залишок спожитої у грудні теплової енергії. Нарахування за січень для таких житлових будинків відсутні для тарифної категорії «Населення».

Мешканцям столиці, які все ж оплатили опалення в рахунку за січень, наприклад через автоматичний платіж чи як оплату за попередні періоди, оплачена сума перейде у переплату.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ опалення

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дефіцит кадрів і тисячі справ: Рада суддів показала реальний стан справ у судах

Навантаження на суди у 2025 році: відсутність підтримки кадрів загрожує єдності судової практики.

В Україні змінюють підхід до відстрочки від мобілізації для ще однієї категорії військових до 25 років

Новим законопроєктом пропонується надати право на відстрочку від мобілізації строком до 12 місяців для добровольців віком до 25 років.

Презумпція володіння у новому ЦК: посідачі зможуть судитися з власниками за майно

У ЦК вводиться поняття посідання і будь-яка особа, яка фактично контролює річ, вважається посідачем і може захищати своє володіння навіть від власника.

Комітет підтримав законопроект про посилення відповідальності за булінг

Строк притягнення до відповідальності за цькування  пропонують  збільшити з 3 місяців до одного року.

Комітет радить переглянути строки дисциплінарного стягнення у межах виключення «злісної непокори»

Комітет звернув увагу, що нове дисциплінарне стягнення до року може фактично прирівнюватися до позбавлення волі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]