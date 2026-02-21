  1. В Украине

С 1 марта изменится размер пенсии ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС с инвалидностью

09:24, 21 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Украине изменятся размеры минимальных пенсионных выплат лицам с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
С 1 марта изменится размер пенсии ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС с инвалидностью
Фото: chasdiy.org
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ежегодно с 1 марта проводится перерасчет пенсии, исходя из средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии, за год, предшествующий году перерасчета. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Законом Украины от 29.06.2021 № 1584-ІХ «О внесении изменений в Закон Украины “О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы” относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц» для лиц из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, определены следующие минимальные размеры пенсионных выплат (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат и компенсаций к пенсиям, установленных законодательством, кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной):

для лиц с инвалидностью I группы — 100 процентов, для лиц с инвалидностью II группы — 80 процентов, для лиц с инвалидностью III группы — 60 процентов размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии за предыдущий год.

Размер средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии за 2025 год, составляет 20653,55 грн.

Так, с 01.03.2026 минимальный размер пенсионной выплаты для лиц из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС составит:

– для лиц с инвалидностью I группы — 20653,55 грн;

– для лиц с инвалидностью II группы — 16522,84 грн;

– для лиц с инвалидностью III группы — 12392,13 грн.

В то же время информируем, что лица с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, которые обращаются с заявлениями о назначении пенсии в 2026 году и имеют право исчислять пенсию из заработной платы (дохода), определенной из пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года, расчет пенсии осуществляется с применением коэффициента 2,09334.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине инвалидность

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине меняют подход к отсрочке от мобилизации для еще одной категории военнослужащих до 25 лет

Новым законопроектом предлагается предоставить право на отсрочку от мобилизации сроком до 12 месяцев для добровольцев в возрасте до 25 лет.

Презумпция владения в новом ГК: владельцы смогут судиться с собственниками за имущество

В ГК вводится понятие владения и любое лицо, фактически контролирующее вещь, считается владельцем и может защищать свое владение даже от собственника.

Комитет поддержал законопроект об усилении ответственности за буллинг

Срок привлечения к ответственности за травлю предлагают увеличить с 3 месяцев до одного года.

Комитет рекомендует пересмотреть сроки дисциплинарного взыскания в рамках исключения «злостного неповиновения

Комитет обратил внимание, что новое дисциплинарное взыскание сроком до года может фактически приравниваться к лишению свободы.

Украина отклоняется от курса на евроинтеграцию: какие ещё проблемы скрывает новый Гражданский кодекс

Проект ГК Украины содержит положения, которые ставят под сомнение права ЛГБТ и противоречат уже сложившейся судебной практике.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]