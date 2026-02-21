С 1 марта изменится размер пенсии ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС с инвалидностью

В Украине изменятся размеры минимальных пенсионных выплат лицам с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Ежегодно с 1 марта проводится перерасчет пенсии, исходя из средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии, за год, предшествующий году перерасчета. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.

Законом Украины от 29.06.2021 № 1584-ІХ «О внесении изменений в Закон Украины “О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы” относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц» для лиц из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, определены следующие минимальные размеры пенсионных выплат (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат и компенсаций к пенсиям, установленных законодательством, кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной):

для лиц с инвалидностью I группы — 100 процентов, для лиц с инвалидностью II группы — 80 процентов, для лиц с инвалидностью III группы — 60 процентов размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии за предыдущий год.

Размер средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии за 2025 год, составляет 20653,55 грн.

Так, с 01.03.2026 минимальный размер пенсионной выплаты для лиц из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС составит:

– для лиц с инвалидностью I группы — 20653,55 грн;

– для лиц с инвалидностью II группы — 16522,84 грн;

– для лиц с инвалидностью III группы — 12392,13 грн.

В то же время информируем, что лица с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, которые обращаются с заявлениями о назначении пенсии в 2026 году и имеют право исчислять пенсию из заработной платы (дохода), определенной из пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года, расчет пенсии осуществляется с применением коэффициента 2,09334.

