З 1 березня зміниться розмір пенсії ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС з інвалідністю

В Україні зміняться розміри мінімальних пенсійних виплат особам з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Щороку з 1 березня проводиться перерахунок пенсії, виходячи із середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, за рік, що передує року перерахунку. Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.

Законом України від 29.06.2021 № 1584-ІХ “Про внесення змін до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб” для осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, стосовно яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, визначені такі мінімальні розміри пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат та компенсацій до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною):

- в осіб з інвалідністю I групи – 100 відсотків, в осіб з інвалідністю II групи – 80 відсотків, в осіб з інвалідністю III групи – 60 відсотків розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік.

Розмір середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за 2025 рік, складає 20653,55 грн.

Так, з 01.03.2026 мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС становитиме:

– для осіб з інвалідністю І групи – 20653,55 грн.

– для осіб з інвалідністю ІІ групи – 16522,84 грн.

– для осіб з інвалідністю ІІІ групи – 12392,13 грн.

Водночас інформуємо, що особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які звертаються із заявами про призначення пенсії у 2026 році та мають право обчислювати пенсію із заробітної плати (доходу), визначеної (визначеного) з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, розрахунок пенсії здійснюється із застосуванням коефіцієнта 2,09334.

