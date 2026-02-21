  1. В Украине

В воинской части в Киеве умер иностранный доброволец

10:01, 21 февраля 2026
Как установили правоохранители, иностранцу внезапно стало плохо, а на следующий день он умер.
В воинской части в Киеве умер иностранный доброволец
В Киеве полиция выясняет обстоятельства смерти иностранца, которая произошла на территории одной из воинских частей в конце декабря 2025 года.

Как сообщила пресс-служба полиции, по предварительным данным, мужчина прибыл в Украину как доброволец и на тот момент проходил курс военной подготовки.

Трагедия произошла после одного из этапов занятий. Как установили правоохранители, иностранцу внезапно стало плохо, а на следующий день он умер.

В настоящее время по данному факту открыто уголовное производство по статье об убийстве по неосторожности. Тело умершего передали на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить точную причину смерти. Досудебное расследование продолжается.

Национальная полиция Киев

