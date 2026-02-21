У військовій частині в Києві помер іноземний доброволець

Як встановили правоохоронці, іноземцю раптово стало зле, а наступного дня він помер.

У Києві поліція з’ясовує обставини смерті іноземця, яка сталася на території однієї з військових частин наприкінці грудня 2025 року.

Як повідомила пресслужба поліції, за попередніми даними, чоловік приїхав до України як доброволець і на той момент проходив курс військової підготовки.

Трагедія трапилася після одного з етапів занять. Як встановили правоохоронці, іноземцю раптово стало зле, а наступного дня він помер.

Наразі за цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею про вбивство через необережність. Тіло померлого передали на судово-медичну експертизу, яка має встановити точну причину смерті. Досудове розслідування триває.

