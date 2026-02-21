У військовій частині в Києві помер іноземний доброволець
У Києві поліція з’ясовує обставини смерті іноземця, яка сталася на території однієї з військових частин наприкінці грудня 2025 року.
Як повідомила пресслужба поліції, за попередніми даними, чоловік приїхав до України як доброволець і на той момент проходив курс військової підготовки.
Трагедія трапилася після одного з етапів занять. Як встановили правоохоронці, іноземцю раптово стало зле, а наступного дня він помер.
Наразі за цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею про вбивство через необережність. Тіло померлого передали на судово-медичну експертизу, яка має встановити точну причину смерті. Досудове розслідування триває.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.