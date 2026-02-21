  1. В Украине

В Полтавской области перед судом предстала женщина, которая в Viber публиковала места пребывания мобильных групп ТЦК

10:19, 21 февраля 2026
В Полтавской области осудили женщину за препятствование мобилизационным мероприятиям.
Лубенский горрайонный суд Полтавской области 12 февраля вынес приговор в уголовном производстве в отношении гражданки Украины, обвиняемой в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период. Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК.

Судом установлено, что женщина в течение мая–сентября 2025 года систематически публиковала в открытом Viber-сообществе сообщения о местах пребывания мобильных групп ТЦК и правоохранителей в городе Лубны.

Такие действия позволяли военнообязанным лицам избегать общения с полицейскими и представителями ТЦК и СП, что негативно влияло на эффективность проведения мобилизационных мероприятий.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины — препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период.

Между прокурором и обвиняемой было заключено соглашение о признании виновности, которое суд утвердил.

Решением суда женщине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, однако она освобождена от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года.

Также на нее возложены обязанности периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации и уведомлять уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы.

Кроме того, применена специальная конфискация мобильного телефона, который использовался для совершения правонарушений, а сама обвиняемая внесла 5000 грн на поддержку Вооруженных Сил Украины в соответствии с условиями соглашения.

Суд подчеркнул, что распространение информации о перемещении и местах работы мобилизационных групп в период военного положения является уголовным правонарушением и препятствует комплектованию подразделений Вооруженных Сил Украины.

суд решение суда

