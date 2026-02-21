  1. В Україні

На Полтавщині перед судом постала жінка, яка у Viber публікувала місця перебування мобільних груп ТЦК

10:19, 21 лютого 2026
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області 12 лютого ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо громадянки України, обвинуваченої у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період. Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК.

Судом встановлено, що жінка упродовж травня–вересня 2025 року систематично публікувала у відкритій Viber-спільноті повідомлення про місця перебування мобільних груп ТЦК та правоохоронців у місті Лубни.

Такі дії дозволяли військовозобов’язаним особам уникати спілкування з поліцейськими і представниками ТЦК та СП, що негативно впливало на ефективність проведення мобілізаційних заходів.

Дії обвинуваченої кваліфіковано за ч.1 ст.114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Між прокурором та обвинуваченою була укладена угода про визнання винуватості, яку суд затвердив.

Рішенням суду жінці призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі, але звільнено від відбування покарання з випробуванням строком на 2 роки;

Також покладено обов’язки періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації і повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Крім того застосовано спеціальну конфіскацію мобільного телефону, який використовувався для вчинення правопорушень а сама обвинувачена здійснила внесок у розмірі 5000 грн на підтримку Збройних Сил України відповідно до умов угоди.

Суд наголосив, що поширення інформації про переміщення та місця роботи мобілізаційних груп у період воєнного стану є кримінальним правопорушенням і перешкоджає поповненню підрозділів Збройних Сил України.  

