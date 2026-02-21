Укрзализныця изменила движение некоторых поездов
Укрзализныця сообщила, что 21 февраля из-за ситуации с безопасностью в отдельных регионах маршруты и графики движения частично изменены.
Сумская и Черниговская области
Региональные поезда временно курсируют до/из Конотопа.
Также с 21.02 на нежинском направлении действуют адаптированные графики пригородного сообщения.
Харьковская и Донецкая области
От Лозовой в краматорском направлении пассажиры следуют автобусами. Поезд №101/102 Барвенково — Херсон гарантированно дождется трансфера из Краматорска.
Региональные экспрессы изюмского направления следуют по расписанию.
Запорожье
В настоящее время движение между Днепром и Запорожьем организовано преимущественно с привлечением автобусных перевозчиков.
Пассажирам рекомендуют ориентироваться на указания поездных бригад и работников вокзалов, а также включить push-уведомления в приложении УЗ.
