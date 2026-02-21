  1. В Украине

Укрзализныця изменила движение некоторых поездов

11:13, 21 февраля 2026
В отдельных регионах маршруты и графики движения поездов частично изменены.
Укрзализныця сообщила, что 21 февраля из-за ситуации с безопасностью в отдельных регионах маршруты и графики движения частично изменены.

Сумская и Черниговская области

Региональные поезда временно курсируют до/из Конотопа.

Также с 21.02 на нежинском направлении действуют адаптированные графики пригородного сообщения.

Харьковская и Донецкая области

От Лозовой в краматорском направлении пассажиры следуют автобусами. Поезд №101/102 Барвенково — Херсон гарантированно дождется трансфера из Краматорска.

Региональные экспрессы изюмского направления следуют по расписанию.

Запорожье

В настоящее время движение между Днепром и Запорожьем организовано преимущественно с привлечением автобусных перевозчиков.

Пассажирам рекомендуют ориентироваться на указания поездных бригад и работников вокзалов, а также включить push-уведомления в приложении УЗ.

Укрзализныця

