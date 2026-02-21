Укрзалізниця змінила рух деяких поїздів

В окремих регіонах маршрути та графіки руху поїздів частково змінені.

Укрзалізниця повідомила, що 21 лютого через безпекову ситуацію в окремих регіонах маршрути та графіки руху частково змінені.

СУМЩИНА та ЧЕРНІГІВЩИНА

Регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа.

Також із 21.02 на ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.

ХАРКІВЩИНА та ДОНЕЧЧИНА

Від Лозової в краматорському напрямку пасажири їдуть автобусами. Поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон гарантовано дочекається трансферу з Краматорська.

Регіональні експреси ізюмського напрямку їдуть за розкладом.

ЗАПОРІЖЖЯ

Наразі рух між Дніпром і Запоріжжям організовано переважно із залученням автобусних перевізників.

