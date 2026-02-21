Укрзалізниця змінила рух деяких поїздів
Укрзалізниця повідомила, що 21 лютого через безпекову ситуацію в окремих регіонах маршрути та графіки руху частково змінені.
СУМЩИНА та ЧЕРНІГІВЩИНА
Регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа.
Також із 21.02 на ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.
ХАРКІВЩИНА та ДОНЕЧЧИНА
Від Лозової в краматорському напрямку пасажири їдуть автобусами. Поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон гарантовано дочекається трансферу з Краматорська.
Регіональні експреси ізюмського напрямку їдуть за розкладом.
ЗАПОРІЖЖЯ
Наразі рух між Дніпром і Запоріжжям організовано переважно із залученням автобусних перевізників.
Будь ласка, орієнтуйтеся на вказівки поїзних бригад і працівників вокзалів та увімкніть push-сповіщення в застосунку УЗ.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.