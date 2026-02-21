10000 долларов за нужный «диагноз» для отсрочки от мобилизации — в Киеве разоблачили схему

Киевлянин за денежное вознаграждение гарантировал военнообязанному избежать прохождения военной службы в зоне ведения боевых действий через оформление фиктивных медицинских документов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве задержали 49-летнего мужчину, который за 10 000 долларов способствовал оформлению поддельных медицинских справок для «клиентов». Об этом сообщила столичная полиция.

«Он собственноручно корректировал результаты анализов крови, УЗИ щитовидной железы и консультативные заключения врача-эндокринолога. На основании этих сфальсифицированных медицинских справок мужчины могли оформить отсрочку от мобилизации сроком от 6 до 12 месяцев с возможностью дальнейшего продления», — говорится в сообщении.

Фигуранта задержали в кафе во время получения части оговоренной суммы от очередного «клиента», которому должны были диагностировать тяжелое заболевание щитовидной железы. В общей сложности злоумышленник успел получить от мужчины 10 000 долларов.

Деньги изъяли сразу после передачи. Также в рамках уголовного производства изъята медицинская документация с признаками подделки.

В настоящее время следователи сообщили мужчине о подозрении. Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.