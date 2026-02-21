10000 доларів за потрібний «діагноз» для відстрочки від мобілізації — у Києві викрили схему

Киянин за грошову винагороду гарантував військовозобов’язаному уникнути проходження військової служби в зоні ведення бойових дій через оформлення фіктивних медичних документів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві затримали 49-річного чоловіка, який за 10 000 доларів сприяв в оформленні підроблених медичних довідок для «клієнтів». Про це повідомила столична поліція.

«Він власноруч корегував результати аналізів крові, УЗД щитоподібної залози та консультативні висновки лікаря-ендокринолога. На підставі цих сфальсифікованих медичних довідок чоловіки могли оформити відстрочку від мобілізації строком від 6 до 12 місяців із можливістю подальшого продовження», - сказано у повідомленні.

Фігуранта затримали в кав’ярні під час отримання частини обумовленої суми від чергового «клієнта», якому мали діагностувати тяжке захворювання щитоподібної залози. Загалом ділок встиг отримати від чоловіка 10 000 доларів.

Кошти вилучили одразу після передачі. Також у межах кримінального провадження вилучено медичну документацію з ознаками підроблення.

Наразі слідчі повідомили чоловіку про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.