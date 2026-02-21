  1. В Украине

Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против 225 капитанов судов теневого флота РФ

12:07, 21 февраля 2026
Глава государства также подписал указ о введении санкций против субъектов, обслуживающих российский ВПК.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны относительно применения новых санкционных пакетов.

Одно из решений направлено на борьбу с российским теневым флотом: введены санкции против 225 капитанов судов, которые экспортируют российские нефтепродукты.

Среди них — граждане 11 стран, в частности России, Индии и Филиппин. Мониторинг ситуации в Черном, Красном и Балтийском морях показал: эти капитаны управляли судами российского теневого флота и транспортировали нефть в обход санкций ЕС, G7 и других государств.

Большая часть этих танкеров — 188 — уже находятся под санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Швейцарии, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

«Продолжаем убеждать партнеров в важности индивидуальных санкций в отношении капитанов танкеров. Системная работа на подсанкционном танкере является достаточным основанием для последствий. Мы должны отбить желание работать с российской нефтью, ведь это прямое финансирование войны», — подчеркнул советник — уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Во второй санкционный пакет вошли 46 граждан России, двое граждан Ирана и 44 российские компании, обслуживающие российский военно-промышленный комплекс. Среди них — те, которые поставляют, разрабатывают, производят и ремонтируют технику, средства радиоэлектронной борьбы и запчасти для нужд российского ВПК. Их продукция используется при производстве баллистических и крылатых ракет, ударных и разведывательных дронов, стрелкового оружия и боеприпасов.

Двое граждан Ирана причастны к поставкам авиационных запчастей и компонентов в обход санкций. Это происходило в интересах Иранской авиастроительной промышленной корпорации, которая является партнером России в разработке и производстве дронов «Шахед» и уже находится под санкциями Украины, США, Швейцарии и Новой Зеландии.

Украина передаст соответствующую информацию партнерам для синхронизации и далее будет расширять санкции против других физических и юридических лиц, способствующих российской агрессии.

  

