  1. В Україні

Зеленський підписав указ про санкції проти 225 капітанів суден тіньового флоту РФ

12:07, 21 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Глава держави також підписав указ проведення санкцій проти субʼєктів, що обслуговують російський ВПК.
Зеленський підписав указ про санкції проти 225 капітанів суден тіньового флоту РФ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування нових санкційних пакетів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Одне з рішень спрямоване на боротьбу з російським тіньовим флотом: запроваджено санкції проти 225 капітанів суден, які експортують російські нафтопродукти.

Серед них громадяни 11 країн, зокрема Росії, Індії та Філіппін. Моніторинг ситуації в Чорному, Червоному та Балтійському морях показав: ці капітани керували суднами російського тіньового флоту й транспортували нафту в обхід санкцій ЄС, G7 та інших держав.

Більша частина цих танкерів – 188 – уже перебувають під санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Швейцарії, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

«Продовжуємо переконувати партнерів у важливості індивідуальних санкцій щодо капітанів танкерів. Системна робота на підсанкційному танкері є достатньою підставою для наслідків. Маємо відбити бажання працювати з російською нафтою, адже це пряме фінансування війни», – наголосив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

До другого санкційного пакету увійшли 46 громадян Росії, двоє громадян Ірану та 44 російські компанії, що обслуговують російський військово-промисловий комплекс. Серед них ті, що постачають, розробляють, виробляють і ремонтують техніку, засоби радіоелектронної боротьби та запчастини для потреб російського ВПК. Їхню продукцію використовують під час виробництва балістичних і крилатих ракет, ударних і розвідувальних дронів, стрілецької зброї та боєприпасів.

Двоє громадян Ірану причетні до постачання авіаційних запчастин і компонентів в обхід санкцій. Це відбувалося в інтересах Іранської авіабудівної промислової корпорації, яка є партнером Росії в розробці та виробництві дронів «Шахед» і вже перебуває під санкціями України, США, Швейцарії та Нової Зеландії.

Україна передасть відповідну інформацію партнерам для синхронізації та далі розширюватиме санкції проти інших фізичних і юридичних осіб, які сприяють російській агресії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

санкції Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Закон про житлову політику набрав чинності, але без Кабміну реформа може залишитися на папері

Механізми державної підтримки для реалізації права на житло в очікуванні рішень Кабінету Міністрів.

Кінець «тіньовому» ринку оренди: у Раді придумали, як змусити власників житла платити податки

Законопроєкт пропонує податкові пільги для орендодавців та стимулює легальну здачу житла.

Дефіцит кадрів і тисячі справ: Рада суддів показала реальний стан справ у судах

Навантаження на суди у 2025 році: відсутність підтримки кадрів загрожує єдності судової практики.

В Україні змінюють підхід до відстрочки від мобілізації для ще однієї категорії військових до 25 років

Новим законопроєктом пропонується надати право на відстрочку від мобілізації строком до 12 місяців для добровольців віком до 25 років.

Презумпція володіння у новому ЦК: посідачі зможуть судитися з власниками за майно

У ЦК вводиться поняття посідання і будь-яка особа, яка фактично контролює річ, вважається посідачем і може захищати своє володіння навіть від власника.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]