Как открыть косметологический кабинет в Украине — пошаговая инструкция
Государственная регуляторная служба Украины опубликовала практический гайд для тех, кто планирует открыть косметологический кабинет. Документ охватывает все ключевые этапы — от выбора КВЭД и регистрации бизнеса до получения лицензии на медицинскую практику и оформления декларации по пожарной безопасности.
Основные шаги, которые следует учитывать предпринимателям в сфере косметологии.
Шаг 1. Выбор КВЭД для косметологического кабинета
Первый этап — определиться с видом экономической деятельности.
Для открытия косметологического кабинета могут применяться следующие КВЭДы:
- 96.02 — предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (для эстетических услуг);
- 86.22 — специализированная медицинская практика (обязательный для предоставления косметологических процедур);
- 86.90 — другая деятельность в сфере здравоохранения.
При необходимости могут добавляться другие КВЭДы в зависимости от перечня услуг.
Ключевой момент: если деятельность предусматривает медицинские косметологические вмешательства, КВЭД 86.22 является обязательным.
Форма бизнеса: ФЛП или юридическое лицо?
Предприниматель должен выбрать организационно-правовую форму.
ФЛП. Наиболее распространенный вариант для индивидуальной практики или небольшого косметологического кабинета.
Юридическое лицо (ООО или ЧП). Подходит для клиник или бизнесов с несколькими учредителями.
Шаг 2. Государственная регистрация бизнеса
Зарегистрировать бизнес можно:
Онлайн — через портал «Дия»
Необходимо:
- создать электронную цифровую подпись (ЭЦП);
- авторизоваться на портале;
- подать заявление;
- выбрать систему налогообложения (общую с регистрацией плательщика НДС или упрощенную);
- получить выписку из ЕГР;
- открыть банковский счет.
Офлайн — через ЦНАП или нотариуса
Для ФЛП необходимы паспорт и РНОКПП.
Для ООО — решение учредителей, устав, структура собственности, паспорта и РНОКПП учредителей и директора.
Шаг 3. Помещение для косметологического кабинета
Обязательным является наличие документов на нежилое помещение:
- документ о праве собственности — если помещение собственное;
- договор аренды — если помещение арендованное.
Важно: право собственности или аренды должно быть зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.
Шаг 4. Легализация трудовых отношений
Если в кабинете работают наемные работники, необходимо:
- заключить трудовой договор;
- издать приказ о приеме на работу;
- уведомить Государственную налоговую службу о приеме работника.
Кто имеет право проводить косметологические процедуры?
ГРС подчеркивает: в медицинской сфере косметологии могут работать только лица с профильным образованием.
Право на проведение косметологических процедур имеют:
- врачи с хирургически-дерматологической подготовкой;
- фармацевты-косметологи — в пределах компетенции;
- медсестры или медбратья с косметологической специализацией — только под наблюдением врача.
Косметические и косметологические процедуры: в чем разница?
Косметические процедуры
Это химические и физические воздействия на кожу лица, тела, брови и ресницы с целью омоложения или скрытия дефектов.
Такие услуги не требуют лицензии.
Косметологические процедуры
Это медицинские услуги, направленные на омоложение, улучшение состояния кожи или лечение дефектов, которые предусматривают проникновение в кожу.
Они требуют лицензии на медицинскую практику.
Какие услуги требуют лицензии на медицинскую практику?
К инвазивным косметологическим процедурам относятся:
- инъекции (ботулотоксин, филеры);
- лазерная и фототерапия;
- химические пилинги;
- аппаратная эпиляция;
- микроголковая терапия;
- контурная пластика;
- устранение дерматологических дефектов кожи;
- другие процедуры с инвазивным вмешательством.
Для проведения инъекционных процедур получение лицензии является обязательным.
Лицензия на медицинскую практику: нормативная база
Лицензирование регулируется:
- Законом Украины «Основы законодательства Украины о здравоохранении»;
- Законом Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности»;
- Лицензионными условиями осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 02 марта 2016 года № 285.
Орган лицензирования — Министерство здравоохранения Украины.
Требования к лицензиату включают:
- организационные требования (пункты 9–23 Лицензионных условий);
- кадровые требования (пункты 24–35);
- технологические требования (пункты 36–38).
Шаг 5. Пожарная безопасность
Предприниматель должен подать декларацию соответствия материально-технической базы требованиям пожарной безопасности. Порядок определен постановлением Кабинета Министров Украины от 5 июня 2013 года № 440.
Подать декларацию можно:
- онлайн — через Единый государственный вебпортал электронных услуг;
- офлайн — администратору ЦНАП или в ГСЧС;
- по почте — заказным письмом.
Важно: декларацию не подает арендатор, если ее уже зарегистрировал собственник объекта.
Вывод
Открытие косметологического кабинета в Украине предусматривает четкую последовательность действий: правильный выбор КВЭД, государственную регистрацию, оформление помещения, легализацию персонала, при необходимости — получение лицензии на медицинскую практику и соблюдение требований пожарной безопасности.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.