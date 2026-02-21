Как открыть косметологический кабинет в Украине — пошаговая инструкция

Какие КВЭДы выбрать, когда нужна медицинская лицензия и как оформить помещение и персонал.

Государственная регуляторная служба Украины опубликовала практический гайд для тех, кто планирует открыть косметологический кабинет. Документ охватывает все ключевые этапы — от выбора КВЭД и регистрации бизнеса до получения лицензии на медицинскую практику и оформления декларации по пожарной безопасности.

Основные шаги, которые следует учитывать предпринимателям в сфере косметологии.

Шаг 1. Выбор КВЭД для косметологического кабинета

Первый этап — определиться с видом экономической деятельности.

Для открытия косметологического кабинета могут применяться следующие КВЭДы:

96.02 — предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (для эстетических услуг);

86.22 — специализированная медицинская практика (обязательный для предоставления косметологических процедур);

86.90 — другая деятельность в сфере здравоохранения.

При необходимости могут добавляться другие КВЭДы в зависимости от перечня услуг.

Ключевой момент: если деятельность предусматривает медицинские косметологические вмешательства, КВЭД 86.22 является обязательным.

Форма бизнеса: ФЛП или юридическое лицо?

Предприниматель должен выбрать организационно-правовую форму.

ФЛП. Наиболее распространенный вариант для индивидуальной практики или небольшого косметологического кабинета.

Юридическое лицо (ООО или ЧП). Подходит для клиник или бизнесов с несколькими учредителями.

Шаг 2. Государственная регистрация бизнеса

Зарегистрировать бизнес можно:

Онлайн — через портал «Дия»

Необходимо:

создать электронную цифровую подпись (ЭЦП);

авторизоваться на портале;

подать заявление;

выбрать систему налогообложения (общую с регистрацией плательщика НДС или упрощенную);

получить выписку из ЕГР;

открыть банковский счет.

Офлайн — через ЦНАП или нотариуса

Для ФЛП необходимы паспорт и РНОКПП.

Для ООО — решение учредителей, устав, структура собственности, паспорта и РНОКПП учредителей и директора.

Шаг 3. Помещение для косметологического кабинета

Обязательным является наличие документов на нежилое помещение:

документ о праве собственности — если помещение собственное;

договор аренды — если помещение арендованное.

Важно: право собственности или аренды должно быть зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

Шаг 4. Легализация трудовых отношений

Если в кабинете работают наемные работники, необходимо:

заключить трудовой договор;

издать приказ о приеме на работу;

уведомить Государственную налоговую службу о приеме работника.

Кто имеет право проводить косметологические процедуры?

ГРС подчеркивает: в медицинской сфере косметологии могут работать только лица с профильным образованием.

Право на проведение косметологических процедур имеют:

врачи с хирургически-дерматологической подготовкой;

фармацевты-косметологи — в пределах компетенции;

медсестры или медбратья с косметологической специализацией — только под наблюдением врача.

Косметические и косметологические процедуры: в чем разница?

Косметические процедуры

Это химические и физические воздействия на кожу лица, тела, брови и ресницы с целью омоложения или скрытия дефектов.

Такие услуги не требуют лицензии.

Косметологические процедуры

Это медицинские услуги, направленные на омоложение, улучшение состояния кожи или лечение дефектов, которые предусматривают проникновение в кожу.

Они требуют лицензии на медицинскую практику.

Какие услуги требуют лицензии на медицинскую практику?

К инвазивным косметологическим процедурам относятся:

инъекции (ботулотоксин, филеры);

лазерная и фототерапия;

химические пилинги;

аппаратная эпиляция;

микроголковая терапия;

контурная пластика;

устранение дерматологических дефектов кожи;

другие процедуры с инвазивным вмешательством.

Для проведения инъекционных процедур получение лицензии является обязательным.

Лицензия на медицинскую практику: нормативная база

Лицензирование регулируется:

Законом Украины «Основы законодательства Украины о здравоохранении»; Законом Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности»; Лицензионными условиями осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 02 марта 2016 года № 285.

Орган лицензирования — Министерство здравоохранения Украины.

Требования к лицензиату включают:

организационные требования (пункты 9–23 Лицензионных условий);

кадровые требования (пункты 24–35);

технологические требования (пункты 36–38).

Шаг 5. Пожарная безопасность

Предприниматель должен подать декларацию соответствия материально-технической базы требованиям пожарной безопасности. Порядок определен постановлением Кабинета Министров Украины от 5 июня 2013 года № 440.

Подать декларацию можно:

онлайн — через Единый государственный вебпортал электронных услуг;

офлайн — администратору ЦНАП или в ГСЧС;

по почте — заказным письмом.

Важно: декларацию не подает арендатор, если ее уже зарегистрировал собственник объекта.

Вывод

Открытие косметологического кабинета в Украине предусматривает четкую последовательность действий: правильный выбор КВЭД, государственную регистрацию, оформление помещения, легализацию персонала, при необходимости — получение лицензии на медицинскую практику и соблюдение требований пожарной безопасности.

