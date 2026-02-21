Як відкрити косметологічний кабінет в Україні — покрокова інструкція

Які КВЕДи обрати, коли потрібна медична ліцензія та як оформити приміщення і персонал.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна регуляторна служба України (ДРС) оприлюднила практичний гайд для тих, хто планує відкрити косметологічний кабінет. Документ охоплює всі ключові етапи — від вибору КВЕД і реєстрації бізнесу до отримання ліцензії на медичну практику та оформлення декларації з пожежної безпеки.

Основні кроки, які варто врахувати підприємцям у сфері косметології.

Крок 1. Вибір КВЕД для косметологічного кабінету

Перший етап — визначитися з видом економічної діяльності.

Для відкриття косметологічного кабінету можуть застосовуватися такі КВЕДи:

96.02 — надання послуг перукарнями та салонами краси (для естетичних послуг);

86.22 — спеціалізована медична практика (обов’язковий для надання косметологічних процедур);

86.90 — інша діяльність у сфері охорони здоров’я.

За потреби можуть додаватися інші КВЕДи залежно від переліку послуг.

Ключовий момент: якщо діяльність передбачає медичні косметологічні втручання, КВЕД 86.22 є обов’язковим.

Форма бізнесу: ФОП чи юридична особа?

Підприємець має обрати організаційно-правову форму.

ФОП. Найпоширеніший варіант для індивідуальної практики або невеликого косметологічного кабінету.

Юридична особа (ТОВ або ПП). Підходить для клінік або бізнесів із кількома засновниками.

Крок 2. Державна реєстрація бізнесу

Зареєструвати бізнес можна:

Онлайн — через портал «Дія»

Потрібно:

створити електронний цифровий підпис (ЕПЦ);

авторизуватися на порталі;

подати заяву;

обрати систему оподаткування (загальну з реєстрацією платника ПДВ або спрощену);

отримати виписку з ЄДР;

відкрити банківський рахунок.

Офлайн — через ЦНАП або нотаріуса

Для ФОП необхідні паспорт і РНОКПП.

Для ТОВ — рішення засновників, статут, структура власності, паспорти та РНОКПП засновників і директора.

Крок 3. Приміщення для косметологічного кабінету

Обов’язковою є наявність документів на нежитлове приміщення:

документ на право власності — якщо приміщення власне;

договір оренди — якщо приміщення орендоване.

Важливо: право власності або оренди має бути зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Крок 4. Легалізація трудових відносин

Якщо у кабінеті працюють наймані працівники, потрібно:

укласти трудовий договір;

видати наказ про прийняття на роботу;

повідомити Державну податкову службу про прийняття працівника.

Хто має право проводити косметологічні процедури?

ДРС наголошує: у медичній сфері косметології можуть працювати лише особи з профільною освітою.

Право на проведення косметологічних процедур мають:

лікарі з хірургічно-дерматологічною підготовкою;

фармацевти-косметологи — у межах компетенції;

медсестри або медбрати з косметологічною спеціалізацією — лише під наглядом лікаря.

Косметичні та косметологічні процедури: у чому різниця?

Косметичні процедури

Це хімічні та фізичні впливи на шкіру обличчя, тіла, брови та вії з метою омолодження або приховування дефектів.

Такі послуги не потребують ліцензії.

Косметологічні процедури

Це медичні послуги, спрямовані на омолодження, покращення стану шкіри або лікування дефектів, що передбачають проникнення у шкіру.

Вони потребують ліцензії на медичну практику.

Які послуги потребують ліцензії на медичну практику?

До інвазивних косметологічних процедур належать:

ін’єкції (ботулотоксин, філери);

лазерна та фототерапія;

хімічні пілінги;

апаратна епіляція;

мікроголкова терапія;

контурна пластика;

усунення дерматологічних вад шкіри;

інші процедури з інвазивним втручанням.

Для здійснення ін’єкційних процедур отримання ліцензії є обов’язковим.

Ліцензія на медичну практику: нормативна база

Ліцензування регулюється:

Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»; Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності»; Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з медичної практики, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 285.

Орган ліцензування — Міністерство охорони здоров’я України.

Вимоги до ліцензіата охоплюють:

організаційні вимоги (пункти 9–23 Ліцензійних умов);

кадрові вимоги (пункти 24–35);

технологічні вимоги (пункти 36–38).

Крок 5. Пожежна безпека

Підприємець має подати декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам пожежної безпеки. Порядок визначено постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 року № 440.

Подати декларацію можна:

онлайн — через Єдиний державний вебпортал електронних послуг;

офлайн — до адміністратора ЦНАПу або до ДСНС;

поштою — рекомендованим листом.

Важливо: декларацію не подає орендар, якщо її вже зареєстрував власник об’єкта.

Висновок

Відкриття косметологічного кабінету в Україні передбачає чітку послідовність дій: правильний вибір КВЕД, державна реєстрація, оформлення приміщення, легалізація персоналу, за потреби — отримання ліцензії на медичну практику та дотримання вимог пожежної безпеки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.