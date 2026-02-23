В лицее Днепра произошел взрыв во время демонстрации боеприпасов: травмированы ученики

Полиция работает на месте происшествия в учебном заведении.

В Днепре правоохранители расследуют обстоятельства чрезвычайного происшествия, которое произошло в одном из городских лицеев.

Как сообщили в полиции, 23 февраля в социальных сетях появилась информация о взрыве и задымлении в учебном заведении.

По предварительным данным, инцидент произошел во время демонстрации учащимся учебных боеприпасов. В результате взрыва пострадали двое детей. Предварительно у несовершеннолетних диагностированы легкие телесные повреждения.

Правоохранители зафиксировали обстоятельства происшествия и провели первоочередные следственные действия. В настоящее время решается вопрос о правовой квалификации инцидента и открытии уголовного производства.

