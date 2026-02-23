  1. В Україні

У ліцеї Дніпра стався вибух під час демонстрації боєприпасів: травмовано учнів

14:46, 23 лютого 2026
Поліція працює на місці події в навчальному закладі.
У Дніпрі правоохоронці розслідують обставини надзвичайної події, яка сталася в одному з міських ліцеїв.

Як повідомили у поліції, 23 лютого в соціальних мережах з’явилася інформація про вибух і задимлення у навчальному закладі.

За попередніми даними, інцидент стався під час показу учням демонстративних боєприпасів. Унаслідок вибуху травмовано двох дітей. Попередньо у неповнолітніх діагностовано легкі тілесні ушкодження.

Правоохоронці зафіксували обставини події та провели першочергові слідчі дії. Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації інциденту та відкриття кримінального провадження.

Раніше «Судово-юридична газета» писала про нові правила безпеки в школах: із чим тепер не можна заходити до навчальних закладів

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

