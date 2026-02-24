  1. В Украине

Что такое принудительный труд и как не попасть на крючок недобросовестных работодателей – объяснение

20:30, 24 февраля 2026
Законодательство запрещает принуждение к работе, кроме определенных законом случаев.
Фото иллюстративное
В соответствии с Конвенцией Международной организации труда №29 о принудительном или обязательном труде, таковым считается любая работа или служба, которую требуют от лица под угрозой наказания и на которую оно не соглашалось добровольно. Об этом напомнило Управление инспекционной деятельности в Житомирской области.

Часть 3 статьи 8 Международного пакта о гражданских и политических правах запрещает принудительный или обязательный труд. Статья 43 Конституции Украины также предусматривает запрет использования принудительного труда.

В то же время не считается принудительным трудом военная или альтернативная (невоенная) служба, а также работа или служба, выполняемая по приговору или иному решению суда или в соответствии с законами о военном или чрезвычайном положении.

Признаки принудительного труда

О возможной эксплуатации могут свидетельствовать следующие обстоятельства:

  • работодатель предлагает условия труда, не соответствующие обещанным, и ограничивает свободу передвижения;
  • задерживает выплату заработной платы или безосновательно осуществляет отчисления;
  • применяет запугивание, угрозы, физическое, психологическое или сексуальное насилие;
  • создает долговую зависимость и заставляет отрабатывать вымышленные долги.

Как обезопасить себя

Чтобы не стать жертвой недобросовестных работодателей, рекомендуется:

  • не передавать посторонним лицам документы, мобильный телефон, финансовый номер или банковскую карту;
  • не пользоваться транспортом незнакомых людей;
  • соглашаться только на официальное трудоустройство и внимательно читать трудовой договор перед подписанием.

