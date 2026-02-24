Что такое принудительный труд и как не попасть на крючок недобросовестных работодателей – объяснение
В соответствии с Конвенцией Международной организации труда №29 о принудительном или обязательном труде, таковым считается любая работа или служба, которую требуют от лица под угрозой наказания и на которую оно не соглашалось добровольно. Об этом напомнило Управление инспекционной деятельности в Житомирской области.
Часть 3 статьи 8 Международного пакта о гражданских и политических правах запрещает принудительный или обязательный труд. Статья 43 Конституции Украины также предусматривает запрет использования принудительного труда.
В то же время не считается принудительным трудом военная или альтернативная (невоенная) служба, а также работа или служба, выполняемая по приговору или иному решению суда или в соответствии с законами о военном или чрезвычайном положении.
Признаки принудительного труда
О возможной эксплуатации могут свидетельствовать следующие обстоятельства:
- работодатель предлагает условия труда, не соответствующие обещанным, и ограничивает свободу передвижения;
- задерживает выплату заработной платы или безосновательно осуществляет отчисления;
- применяет запугивание, угрозы, физическое, психологическое или сексуальное насилие;
- создает долговую зависимость и заставляет отрабатывать вымышленные долги.
Как обезопасить себя
Чтобы не стать жертвой недобросовестных работодателей, рекомендуется:
- не передавать посторонним лицам документы, мобильный телефон, финансовый номер или банковскую карту;
- не пользоваться транспортом незнакомых людей;
- соглашаться только на официальное трудоустройство и внимательно читать трудовой договор перед подписанием.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.