Что такое принудительный труд и как не попасть на крючок недобросовестных работодателей – объяснение

Законодательство запрещает принуждение к работе, кроме определенных законом случаев.

В соответствии с Конвенцией Международной организации труда №29 о принудительном или обязательном труде, таковым считается любая работа или служба, которую требуют от лица под угрозой наказания и на которую оно не соглашалось добровольно. Об этом напомнило Управление инспекционной деятельности в Житомирской области.

Часть 3 статьи 8 Международного пакта о гражданских и политических правах запрещает принудительный или обязательный труд. Статья 43 Конституции Украины также предусматривает запрет использования принудительного труда.

В то же время не считается принудительным трудом военная или альтернативная (невоенная) служба, а также работа или служба, выполняемая по приговору или иному решению суда или в соответствии с законами о военном или чрезвычайном положении.

Признаки принудительного труда

О возможной эксплуатации могут свидетельствовать следующие обстоятельства:

работодатель предлагает условия труда, не соответствующие обещанным, и ограничивает свободу передвижения;

задерживает выплату заработной платы или безосновательно осуществляет отчисления;

применяет запугивание, угрозы, физическое, психологическое или сексуальное насилие;

создает долговую зависимость и заставляет отрабатывать вымышленные долги.

Как обезопасить себя

Чтобы не стать жертвой недобросовестных работодателей, рекомендуется:

не передавать посторонним лицам документы, мобильный телефон, финансовый номер или банковскую карту;

не пользоваться транспортом незнакомых людей;

соглашаться только на официальное трудоустройство и внимательно читать трудовой договор перед подписанием.

