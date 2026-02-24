  1. В Украине

В штаб-квартире НАТО установили символ «Воля» из букв деоккупированного села на Херсонщине

22:00, 24 февраля 2026
В Брюсселе установили инсталляцию «Воля» из букв деоккупированного села в Херсонской области.
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе разместили инсталляцию со словом «Воля», составленным из обстрелянных букв из названия села в Херсонской области, которое сначала было оккупировано Россией, а затем освобождено украинскими Вооруженными силами.

Церемония состоялась по случаю четвертой годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Представитель Украины при НАТО Алена Гетьманчук, которую цитирует Радио Свобода, подчеркнула, что эти буквы являются символом способности Украины не только защищать свою территорию, но и возвращать ее при наличии необходимых ресурсов.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что безопасность Украины напрямую связана с безопасностью всего евроатлантического пространства.

«Их безопасность — это наша безопасность. Не может быть настоящего мира в Европе без реального мира в Украине», — подчеркнул он.

НАТО Украина война

