Дания профинансирует модернизацию учебного центра ВСУ

Дания поможет модернизировать инфраструктуру ВСУ для качественной подготовки военных.

Министерства обороны Украины и Дании начинают совместный инфраструктурный проект, направленный на усиление возможностей Вооруженных Сил Украины в подготовке личного состава. Стороны уже подписали письмо о намерениях и согласовали техническое задание. Об этом сообщили в Минобороны.

Проект предусматривает комплексную модернизацию и усиление инфраструктуры одного из учебных центров ВСУ. Основной акцент — повышение уровня бытового комфорта и безопасности военнослужащих, проходящих подготовку на его базе.

Финансирование обеспечит Министерство обороны Королевства Дания. К реализации привлекут имплементационного партнера — Международный благотворительный фонд «Вернись живым», с которым Министерство обороны Украины ранее заключило Меморандум о сотрудничестве.

«Наша задача для достижения целей войны — трансформировать систему подготовки украинских военнослужащих. Качественная подготовка — это уменьшение потерь и рост эффективности. Модернизация учебного центра — один из первых шагов к этому», — отметил министр обороны Михаил Федоров.

