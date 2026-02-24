  1. В Украине

Дания профинансирует модернизацию учебного центра ВСУ

18:54, 24 февраля 2026
Дания поможет модернизировать инфраструктуру ВСУ для качественной подготовки военных.
Дания профинансирует модернизацию учебного центра ВСУ
Министерства обороны Украины и Дании начинают совместный инфраструктурный проект, направленный на усиление возможностей Вооруженных Сил Украины в подготовке личного состава. Стороны уже подписали письмо о намерениях и согласовали техническое задание. Об этом сообщили в Минобороны.

Проект предусматривает комплексную модернизацию и усиление инфраструктуры одного из учебных центров ВСУ. Основной акцент — повышение уровня бытового комфорта и безопасности военнослужащих, проходящих подготовку на его базе.

Финансирование обеспечит Министерство обороны Королевства Дания. К реализации привлекут имплементационного партнера — Международный благотворительный фонд «Вернись живым», с которым Министерство обороны Украины ранее заключило Меморандум о сотрудничестве.

«Наша задача для достижения целей войны — трансформировать систему подготовки украинских военнослужащих. Качественная подготовка — это уменьшение потерь и рост эффективности. Модернизация учебного центра — один из первых шагов к этому», — отметил министр обороны Михаил Федоров.

деньги ВСУ Украина Дания Минобороны

Лента новостей

