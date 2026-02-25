В Польше массово рассылают SMS о «наблюдении полиции»: что нужно знать украинцам

В Польше фиксируют новую волну мошеннических SMS от имени полиции: злоумышленники пугают «наблюдением» и вымышленными делами.

В Польше зафиксирована новая волна мошенничества: злоумышленники рассылают SMS, выдавая себя за сотрудников Центрального бюро расследований полиции. Об этом предупреждает польская полиция.

Украинцы в соцсетях публикуют сообщения о том, что им приходят SMS, будто бы они являются подозреваемыми по какому-то делу или находятся под особым контролем полиции. Чаще всего сообщение содержит ссылку якобы на соответствующее дело.

По информации правоохранителей, в Центральное бюро расследований поступают обращения граждан о получении подозрительных SMS якобы от имени правоохранительных органов. В текстах сообщений говорится о «нахождении под наблюдением», «наличных средствах» и «рассмотрении заявления» с указанием конкретных сумм и номеров дел.

Мошенники пытаются создать впечатление официального расследования и запугать получателя, чтобы спровоцировать его на дальнейший контакт.

В полиции подчеркивают: не следует отвечать на такие сообщения, а также реагировать на возможные звонки или обращения через мессенджеры от неизвестных лиц.

