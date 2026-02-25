  1. В Украине

В Польше массово рассылают SMS о «наблюдении полиции»: что нужно знать украинцам

15:06, 25 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Польше фиксируют новую волну мошеннических SMS от имени полиции: злоумышленники пугают «наблюдением» и вымышленными делами.
В Польше массово рассылают SMS о «наблюдении полиции»: что нужно знать украинцам
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Польше зафиксирована новая волна мошенничества: злоумышленники рассылают SMS, выдавая себя за сотрудников Центрального бюро расследований полиции. Об этом предупреждает польская полиция.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Украинцы в соцсетях публикуют сообщения о том, что им приходят SMS, будто бы они являются подозреваемыми по какому-то делу или находятся под особым контролем полиции. Чаще всего сообщение содержит ссылку якобы на соответствующее дело.

По информации правоохранителей, в Центральное бюро расследований поступают обращения граждан о получении подозрительных SMS якобы от имени правоохранительных органов. В текстах сообщений говорится о «нахождении под наблюдением», «наличных средствах» и «рассмотрении заявления» с указанием конкретных сумм и номеров дел.

Мошенники пытаются создать впечатление официального расследования и запугать получателя, чтобы спровоцировать его на дальнейший контакт.

В полиции подчеркивают: не следует отвечать на такие сообщения, а также реагировать на возможные звонки или обращения через мессенджеры от неизвестных лиц.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция мошенник Польша Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ГНЕУ выявило проблемные моменты наследственного блока в проекте Гражданского кодекса

Проект ГК в части наследования получил ряд замечаний от ГНЕУ — эксперты указали на пробелы и противоречия.

Военные преступления без срока давности: как украинские суды формируют практику реального наказания агрессора

Обзор судебной практики украинских судов по назначению наказаний за военные преступления, совершенные государством-агрессором.

В Налоговый кодекс введут термин «налоговое злоупотребление»: что это означает для ФЛП

Налоговые органы могут получить право игнорировать формально законные операции, если они не имеют реальной экономической цели

Юридически женщина, биологически – мужчина: бумажная смена пола создает риски для мобилизации

Судебная практика и законодательные пробелы свидетельствуют о вызовах для государства в условиях войны.

Военнослужащих, уволенных со службы до 25 лет, смогут призывать только с их согласия

Законопроект предусматривает совершенствование правовых гарантий для военнослужащих с опытом службы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]