У Польщі масово розсилають SMS про «спостереження поліції»: що потрібно знати українцям

15:06, 25 лютого 2026
У Польщі фіксують нову хвилю шахрайських SMS від імені поліції: зловмисники лякають «спостереженням» і вигаданими справами.
У Польщі зафіксували нову хвилю шахрайства: зловмисники розсилають SMS, видаючи себе за співробітників Центрального бюро розслідувань поліції. Про це попереджає польська поліція.

Українці в соцмережах публікують повідомлення, що приходить вам SMS, начебто ви підозрюваний у якійсь справі або перебуваєте під якимось особливим контролем поліції. Найчастіше приходить із посиланням нібито на справу.

За інформацією правоохоронців, до Центрального бюро розслідувань надходять повідомлення від громадян про отримання підозрілих SMS нібито від імені правоохоронців. У текстах повідомлень ідеться про «перебування під спостереженням», «готівкові кошти» та «розгляд заяви», із зазначенням конкретних сум і номерів справ.

Шахраї намагаються створити враження офіційного розслідування та залякати отримувача, аби спровокувати його на подальший контакт.

У поліції наголошують: не слід відповідати на такі повідомлення, а також реагувати на можливі дзвінки чи звернення через месенджери від невідомих осіб.

поліція наголошують: не слід відповідати на такі повідомлення, а також реагувати на можливі дзвінки чи звернення через месенджери від невідомих осіб.

 

поліція шахрай Польща Україна





