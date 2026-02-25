Офис Генпрокурора передал в Международный уголовный суд материалы по атакам РФ на энергетику

ОГП передал в МУС материалы по массированным атакам РФ на энергетическую инфраструктуру Украины в 2025-2026 годах.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о направлении в Офис Прокурора Международного уголовного суда информационного сообщения об атаках РФ на объекты энергетической инфраструктуры Украины в период с июля 2025 года по февраль 2026 года.

Документ подготовлен Офисом Генерального прокурора совместно с Главным следственным управлением СБУ и Межведомственной рабочей группой военных специалистов в соответствии со статьей 15 Римского статута МУС.

По данным прокуратуры, в течение отопительного сезона удары, организованные высшим военно-политическим руководством РФ, были направлены на все виды объектов энергетики в большинстве регионов Украины. Атаки осуществлялись в формате продолжительных массированных комбинированных ударов с применением средств поражения наземного, воздушного и морского базирования.

Интенсивность обстрелов, как отмечается, превысила предыдущие периоды массированных атак с октября 2022 года по март 2023 года и с марта 2024 года по март 2025 года.

Поражениям подверглась вся технологическая цепочка энергосистемы — от генерации до магистральной передачи и распределения. Повреждены ТЭС, ГЭС, ТЭЦ и распределительные сети. По информации прокуратуры, кумулятивный эффект атак в сочетании с погодными условиями сделал эту кампанию более системной и разрушительной, чем предыдущие.

В результате ракетных ударов за указанный период погибли 11 и были ранены 68 гражданских лиц.

В Офисе Генпрокурора подчеркивают, что никакого военного преимущества эти атаки не дали и не могли дать. Их целью названо терроризирование населения и создание непригодных для проживания условий.

Украинская сторона рассматривает такие действия как широкомасштабное и систематическое нападение, имеющее признаки преступлений против человечности.

В Офис Прокурора МУС передана хронология атак, данные об их последствиях, информация о потенциально причастных подразделениях ВС РФ и представителях военно-политического руководства, которые могли отдавать соответствующие приказы.

Материалы направлены для рассмотрения возможности расширения обвинений в отношении должностных лиц РФ, которые уже находятся в фокусе расследования МУС, а также для установления других лиц, причастных к преступлениям, подпадающим под юрисдикцию Суда.

По словам Руслана Кравченко, работа по сбору и систематизации доказательств продолжается. В случае запроса они могут быть предоставлены Офису Прокурора МУС в порядке, предусмотренном УПК Украины и Римским статутом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.