Офіс Генпрокурора передав до Міжнародного кримінального суду матеріали щодо атак РФ на енергетику
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив про скерування до Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду інформаційне повідомлення про атаки РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури України у період із липня 2025 року по лютий 2026 року.
Документ підготовлено Офісом Генерального прокурора спільно з Головним слідчим управлінням СБУ та Міжвідомчою робочою групою військових спеціалістів відповідно до статті 15 Римського статуту МКС.
За даними прокуратури, протягом опалювального сезону удари, організовані вищим військово-політичним керівництвом РФ, були спрямовані на всі види об’єктів енергетики в більшості регіонів України. Атаки здійснювалися у форматі тривалих масованих комбінованих ударів із застосуванням засобів ураження наземного, повітряного та морського базування.
Інтенсивність обстрілів, як зазначається, перевищила попередні періоди масованих атак з жовтня 2022 року по березень 2023 року та з березня 2024 року по березень 2025 року.
Ураження зазнав увесь технологічний ланцюг енергосистеми — від генерації до магістральної передачі та розподілу. Пошкоджено ТЕС, ГЕС, ТЕЦ і розподільчі мережі. За інформацією прокуратури, кумулятивний ефект атак у поєднанні з погодними умовами зробив цю кампанію більш системною та руйнівною, ніж попередні.
Унаслідок ракетних ударів за вказаний період загинули 11 та були поранені 68 цивільних осіб.
В Офісі Генпрокурора наголошують, що жодної військової переваги ці атаки не дали і не могли дати. Їхньою метою названо тероризування населення та створення непридатних для проживання умов.
Українська сторона розглядає такі дії як широкомасштабний і систематичний напад, що має ознаки злочинів проти людяності.
До Офісу Прокурора МКС передано хронологію атак, дані про їхні наслідки, інформацію про потенційно причетні підрозділи ЗС РФ та представників військово-політичного керівництва, які могли віддавати відповідні накази.
Матеріали скеровано для розгляду можливості розширення обвинувачень щодо посадових осіб РФ, які вже перебувають у фокусі розслідування МКС, а також для встановлення інших осіб, причетних до злочинів, що підпадають під юрисдикцію Суду.
За словами Руслана Кравченка, ообота зі збору та систематизації доказів триває. У разі запиту вони можуть бути надані Офісу Прокурора МКС у порядку, визначеному КПК України та Римським статутом.
