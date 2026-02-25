Офіс Генпрокурора передав до Міжнародного кримінального суду матеріали щодо атак РФ на енергетику

ОГП передав до МКС матеріали щодо масованих атак РФ на енергетичну інфраструктуру України у 2025–2026 роках.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив про скерування до Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду інформаційне повідомлення про атаки РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури України у період із липня 2025 року по лютий 2026 року.

Документ підготовлено Офісом Генерального прокурора спільно з Головним слідчим управлінням СБУ та Міжвідомчою робочою групою військових спеціалістів відповідно до статті 15 Римського статуту МКС.

За даними прокуратури, протягом опалювального сезону удари, організовані вищим військово-політичним керівництвом РФ, були спрямовані на всі види об’єктів енергетики в більшості регіонів України. Атаки здійснювалися у форматі тривалих масованих комбінованих ударів із застосуванням засобів ураження наземного, повітряного та морського базування.

Інтенсивність обстрілів, як зазначається, перевищила попередні періоди масованих атак з жовтня 2022 року по березень 2023 року та з березня 2024 року по березень 2025 року.

Ураження зазнав увесь технологічний ланцюг енергосистеми — від генерації до магістральної передачі та розподілу. Пошкоджено ТЕС, ГЕС, ТЕЦ і розподільчі мережі. За інформацією прокуратури, кумулятивний ефект атак у поєднанні з погодними умовами зробив цю кампанію більш системною та руйнівною, ніж попередні.

Унаслідок ракетних ударів за вказаний період загинули 11 та були поранені 68 цивільних осіб.

В Офісі Генпрокурора наголошують, що жодної військової переваги ці атаки не дали і не могли дати. Їхньою метою названо тероризування населення та створення непридатних для проживання умов.

Українська сторона розглядає такі дії як широкомасштабний і систематичний напад, що має ознаки злочинів проти людяності.

До Офісу Прокурора МКС передано хронологію атак, дані про їхні наслідки, інформацію про потенційно причетні підрозділи ЗС РФ та представників військово-політичного керівництва, які могли віддавати відповідні накази.

Матеріали скеровано для розгляду можливості розширення обвинувачень щодо посадових осіб РФ, які вже перебувають у фокусі розслідування МКС, а також для встановлення інших осіб, причетних до злочинів, що підпадають під юрисдикцію Суду.

За словами Руслана Кравченка, ообота зі збору та систематизації доказів триває. У разі запиту вони можуть бути надані Офісу Прокурора МКС у порядку, визначеному КПК України та Римським статутом.

