  1. В Украине

Расследование профзаболевания: какие обязанности работодателя

16:36, 25 февраля 2026
Расследование случая хронического профессионального заболевания производится в течение 10 рабочих дней со дня создания комиссии.
Фото: dtkt.ua
Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъясняет, какова процедура расследования хронического профессионального заболевания.

Процедура расследования обстоятельств и причин возникновения хронических профессиональных заболеваний (отравлений) определена Порядком расследования и учёта несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве, утверждённым постановлением Кабинета Министров Украины от 17.04.2019 № 337.

После получения сообщения по форме П-3 руководитель территориального органа Гоструда в течение трёх рабочих дней образует комиссию по проведению расследования причин возникновения хронического профессионального заболевания (отравления).

В состав этой комиссии входят представители территориального органа Гоструда (председатель комиссии), учреждения здравоохранения, оказывающего медицинскую помощь работникам предприятия, учреждения, организации, где работает больной, либо по месту его проживания (если он не работает), работодателя, первичной организации соответствующего профсоюза либо уполномоченное наёмными работниками лицо по вопросам охраны труда (в случае отсутствия профсоюза на предприятии, в учреждении, организации), вышестоящего органа профсоюза, территориального органа Пенсионного фонда Украины по фактическому местонахождению предприятия, учреждения, организации, а также при необходимости — представители других органов.

Расследование случая хронического профессионального заболевания (отравления) проводится в течение 10 рабочих дней после образования комиссии.

По результатам расследования комиссия составляет акт расследования причин возникновения хронического профессионального заболевания (отравления) по форме П-4, в котором указываются основные условия, обстоятельства и причины возникновения хронического профессионального заболевания, а также меры по предотвращению развития профессиональных заболеваний на предприятии и обеспечению нормализации условий труда.

